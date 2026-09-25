Alliana ordena investigar presunto atentado contra periodista en Yasy Cañy

El presidente en ejercicio, Pedro Alliana, solicitó al comandante de la Policía Nacional una investigación exhaustiva del presunto atentado contra el periodista César Candia, cuyo vehículo fue incendiado durante la madrugada de este viernes frente a su vivienda en Yasy Cañy, departamento de Canindeyú.

“He solicitado al comandante de la Policía Nacional una investigación exhaustiva de este hecho. La prensa cumple un rol indispensable y debe ser resguardada”, publicó Alliana en su cuenta de X.

Alliana ejerce temporalmente la presidencia de la República debido al viaje del mandatario Santiago Peña a Estados Unidos, donde participa de las actividades relacionadas con la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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Incendio ocurrió frente a la vivienda del periodista

El periodista, corresponsal de televisión y administrador del medio digital Noticias al Día, denunció un presunto atentado luego de que su vehículo fuera incendiado durante la madrugada.

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De acuerdo con los datos de la investigación, el automóvil se encontraba estacionado frente a la vivienda del comunicador cuando se produjo el incendio.

Imágenes difundidas sobre el caso muestran a una persona con el rostro cubierto acercándose al vehículo, rociando un líquido inflamable y posteriormente provocando el fuego.

Candia calificó lo ocurrido como un atentado contra su persona y su familia.

Fiscalía interviene y ordena reforzar seguridad

La Fiscalía tomó intervención en el caso y la investigación quedó a cargo del agente fiscal Néstor Narváez, titular de la Unidad Penal N° 2 de la Fiscalía Zonal de Curuguaty.

El representante del Ministerio Público se constituyó en el lugar acompañado por agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística.

Ante la gravedad del caso, el fiscal Narváez solicitó formalmente al jefe policial de la jurisdicción reforzar las medidas de seguridad para Candia y su entorno familiar.

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SPP exige protección para el periodista

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) también expresó su solidaridad con Candia y su familia y repudió el hecho, al que calificó como un atentado contra el comunicador.

El gremio exigió una “investigación urgente, seria y efectiva” para identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

Asimismo, reclamó la adopción de medidas de seguridad para el periodista y su familia, además de garantías para la continuidad de su trabajo periodístico.

El SPP reiteró además su pedido al Congreso Nacional de aprobar una Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, que el gremio considera necesaria para prevenir agresiones y garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo.