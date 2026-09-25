Operativo Aurelia: siete imputados por contrabando de lingotes de oro

La Fiscalía formuló imputación contra Laith Al Saiegh, Walid Kadhim, Omar Kaied, Ali Kaied, Jessica Carolina Aguilera Riquelme, César Alexis Elizeche Núñez y Karol Magalí Núñez Alarcón, por la presunta comisión de contrabando y asociación criminal.

El caso, denominado Operativo Aurelia, está a cargo del agente fiscal Juan Ramón Sandoval, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.

La investigación destapa un esquema internacional que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, operaba conectando a Paraguay con Brasil, Panamá, Turquía y Dubái.

Su objetivo principal era el ingreso irregular de lingotes de oro al territorio paraguayo para luego reexportarlos de forma clandestina utilizando a personas reclutadas como “mulas” para transportarlos en vuelos comerciales.

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El origen del caso y los allanamientos

El hilo de la investigación comenzó a desenredarse el pasado 16 de abril en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. En dicha ocasión, las autoridades interceptaron 31 lingotes metálicos, presumiblemente de oro, con un peso total aproximado de 27,5 kilogramos, los cuales estaban ocultos en el equipaje de un pasajero que tenía como destino final Panamá.

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A partir de este decomiso, la Fiscalía desplegó una serie de diligencias complejas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, registros migratorios, itinerarios de vuelo, peritajes telefónicos y documentación comercial.

Esto derivó en los allanamientos simultáneos ejecutados el 24 de septiembre en Asunción y varias ciudades del departamento Central, encabezados por un equipo de ocho fiscales y el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional.

Durante los procedimientos, los intervinientes incautaron evidencias como ser vehículos y dinero en efectivo, teléfonos celulares, equipos informáticos, documentos varios, bórax decahidratado y otro precursor industrial, sustancias que serán sometidas a rigurosos análisis químicos.

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El rol del aeropuerto y pedidos a la justicia

Uno de los puntos más llamativos de la investigación apunta a que la estructura criminal habría utilizado un local comercial ubicado dentro de la zona de embarque del principal aeropuerto del país.

Desde allí, personas vinculadas al esquema habrían facilitado el paso y la manipulación de los equipajes con el metal precioso para burlar los controles aduaneros.

Prisión preventiva en caso Aurelia

Ante la gravedad de los hechos, el juez Rodrigo Estigarribia decretó la prisión preventiva de cuatro de los imputados, Walid Kadhin, Ali Kaied, Jessica Aguilera Riquelme y Karol Núñez Alarcón, argumentando la existencia latente de riesgos procesales como peligro de fuga y obstrucción a la justicia.

Asimismo, la Fiscalía fijó un plazo de seis meses para culminar la etapa investigativa y robustecer el expediente con nuevas pericias.