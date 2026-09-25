Yasy Cañy: periodista cree que atentado en su contra tiene “tinte político”

En horas de la madrugada de este viernes, una persona desconocida irrumpió en la vivienda del periodista César Candia, corresponsal de los medios SNT y C9N en la ciudad de Yasy Cañy –departamento de Canindeyú- e incendió un automóvil del comunicador.

En conversación con ABC Cardinal este viernes, Candia, quien dirige el medio local Noticias al Día, calificó el hecho como “un atentado criminal muy grave hacia mi persona, hacia mi familia y contra la libertad de expresión”.

Si bien la identidad del atacante que incendió el vehículo aún se desconoce y el trasfondo del hecho aún no ha sido esclarecido, Candia dijo sospechar que el atentado tiene “un tinte político” y podría estar relacionado a publicaciones que su medio hizo sobre Julio Vera Benítez, concejal municipal y candidato a la intendencia de Yasy Cañy por la facción oficialista cartista de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado).

Rumores de “plata por mi cabeza”

Candia comentó que Noticias al Día publicó varios artículos sobre problemas judiciales que ha tenido el candidato cartista, entre ellos un proceso por supuesto abigeato que llevó a un intento de censura contra el medio por medio de una acción de inconstitucionalidad que no prosperó.

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Otro caso publicado por el medio, recordó Candia, fue un incidente en el que Vera Benítez supuestamente llamó por teléfono a un productor agrícola brasileño de la zona y lo amenazó de muerte por haber salido en fotografías con otro candidato.

El periodista agregó que vecinos le comunicaron rumores de que “había buena plata por mi cabeza y que un hombre muy poderoso de la zona me estaría mandando controlar”. Añadió que vecinos dijeron haber visto recientemente una camioneta con hombres armados en las inmediaciones de la vivienda del comunicador.

Candia admitió que él y su familia están “muy asustados” luego de lo ocurrido anoche y están analizando la posibilidad de salir de Yasy Cañy.

Comentó que desde hace ya un tiempo estaba siendo cuidado por un agente de la Policía Nacional, pero señaló que se trata de solo un agente sin chaleco antibalas que no tiene relevo, por lo que generalmente la casa del periodista queda desprotegida en horas de la noche.