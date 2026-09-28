Detienen a asaltante de farmacias en Limpio

En un operativo preventivo e investigativo desplegado en las calles del barrio San Vicente, en la compañía Mbajue de la ciudad de Limpio, agentes de la Comisaría 9ª Central lograron capturar a Lucas Mateo Sánchez Núñez, de 23 años.

El joven, que cuenta con antecedentes por narcotráfico y exposición al peligro en el tránsito terrestre, era intensamente buscado por llevar adelante una violenta cadena de atracos a mano armada en más de 15 locales farmacéuticos distribuidos en varios municipios del departamento Central y en la capital del país.

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Al momento de su arresto, el sospechoso confesó informalmente a los intervinientes que la seguidilla de golpes respondía a una suerte de “prueba de admisión” exigida para integrarse activamente a las filas del Clan Rotela.

La detención se produjo alrededor de las 20:00 del sábado, cuando los patrulleros visualizaron al sujeto desplazándose a bordo de una motocicleta de color negro, en compañía de su pareja mayor de edad y sus dos hijos menores.

Sus rasgos físicos y dos llamativos tatuajes en la zona del cuello y la nuca, que exhibía al actuar a cara descubierta durante los robos, terminaron por delatarlo.

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Al verificar sus datos en el sistema informático de la Policía Nacional, los agentes confirmaron que sobre Sánchez Núñez pesaban dos órdenes de captura vigentes: una por hurto agravado emanada por el Juzgado Penal de Garantías N.º 4 de Asunción y otra por robo agravado firmada por la fiscala de Limpio, Sara Torres.

La clave de las cámaras de seguridad

Según las denuncias recogidas, el hombre irrumpía en los locales comerciales en horarios de poca afluencia, apuntaba directo con un arma de fuego a las cajeras, en su mayoría mujeres, y las amenazaba de muerte para apoderarse de la recaudación del día.

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Solo en la ciudad de Limpio se le atribuyen tres robos consumados en el lapso de una semana, a los que se suman varios hechos de similares características denunciados en comisarías de Mariano Roque Alonso y Asunción.

El oficial segundo Acxel Martínez, de la Comisaría 9ª de Limpio, explicó que el trabajo de inteligencia se fundamentó en el análisis minucioso de las grabaciones de los circuitos cerrados aportados por las víctimas.

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“El sujeto actuaba a cara descubierta, lo que permitió identificar con claridad los dos tatuajes que llevaba en el cuello. Además, al momento de la verificación se constató que la chapa y las características de la motocicleta en la que circulaba coincidían plenamente con la utilizada en un robo agravado, ocurrido el pasado 23 de septiembre”, precisó el uniformado.

Por disposición de la agente fiscal Sara Torres, Lucas Mateo Sánchez permanece recluido en la sede de la Comisaría 9ª de Limpio, mientras que el biciclo utilizado para los atracos quedó incautado como evidencia clave del proceso penal.