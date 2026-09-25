Inseguridad en Ypané: delincuentes saqueraron una vivienda

Delincuentes ingresaron a una vivienda familiar ubicada en el barrio Santa Librada para perpetrar un robo. El hecho se produjo durante la jornada del jueves, en momentos en que la propiedad se encontraba vacía debido a los compromisos laborales y escolares.

Los malvivientes forzaron y destruyeron la puerta principal, revolvieron cada rincón del inmueble y se llevaron televisores, equipos de sonido, dispositivos electrónicos, calzados deportivos, prendas de vestir y hasta joyas de valor sentimental.

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La víctima del hecho, Aida Lugo, una madre que sostiene su hogar, relató con impotencia el escenario devastador con el que se encontró al regresar a su casa. Los malvivientes se tomaron el atrevimiento de consumir bebidas dentro de la casa, cambiarse de calzado en el lugar y dejar abandonadas sus zapatillas usadas para salir vistiendo los calzados nuevos del hijo de la dueña de casa.

Además, para facilitar su huida, cortaron el alambrado perimetral de la propiedad y se escabulleron hacia una zona descampada.

El alivio dentro de la tragedia

La mujer manifestó sentirse reconfortada por el hecho de que su hijo de 16 años no se encontraba dentro de la vivienda al momento en que irrumpieron los delincuentes.

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El joven había abandonado la casa alrededor de las 09:30 para dirigirse a su colegio, por lo que se presume que el robo se ejecutó entre la mañana y la tarde. “Por un lado le doy gracias a Dios de que no le hayan encontrado a mi hijo acá adentro; las cosas materiales duelen muchísimo porque cuesta conseguir, pero la vida de mi hijo vale más”, expresó.

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Respecto a las pistas sobre los posibles autores, algunos obreros que trabajaban en una construcción cercana señalaron haber visto a dos jóvenes merodeando en actitud sospechosa por los alrededores de la casa.

Durante un recorrido inicial realizado por los vecinos en medio de la oscuridad de la noche, se logró encontrar un par de calzados pertenecientes al joven arrojado a mitad del trayecto en un yuyal.

Efectivos de la comisaría jurisdiccional y peritos del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional acudieron al lugar tras la denuncia correspondiente para recabar evidencias que permitan identificar a los responsables.