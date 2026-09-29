Capiatá: hallan vehículos robados en supuesto aguantadero de banda delincuencial

La Policía Nacional ejecutó ayer un allanamiento en la zona de Las Piedras, en el barrio Aldana Cañada de Capiatá. En el sitio, detectó un supuesto aguantadero utilizado por una banda criminal investigada por robos agravados, hurtos y otros hechos delictivos.

El procedimiento, que no resultó con detenidos, fue realizado en el marco de la investigación de un caso de robo agravado ocurrido el pasado 19 de septiembre en la ciudad de Luque, según informó el jefe de Investigaciones de Central, comisario Flaminio Quinteros.

De acuerdo con los datos proporcionados por el jefe policial, durante el allanamiento los investigadores encontraron evidencias que estarían vinculadas con distintos hechos delictivos.

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Cinco vehículos denunciados como robados

Entre los elementos incautados se encontraban cinco automóviles que contaban con denuncias por robo. La Policía presume que los rodados eran utilizados por los integrantes de la gavilla para desplazarse y cometer los atracos.

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Dos de los vehículos encontrados ya fueron identificados por los investigadores como utilizados en hechos delictivos atribuidos al grupo.

En cuanto a los otros tres automóviles, los agentes presumen que también podrían haber sido empleados para cometer otros ilícitos.

Investigan a una gavilla dedicada a asaltos

El comisario Quinteros señaló que el grupo investigado estaría relacionado con una serie de hechos punibles, entre ellos hurtos y asaltos.

Los investigadores también manejan la hipótesis de que personas que actualmente se encuentran detenidas por otros hechos punibles formarían parte de la gavilla investigada.

Según explicó Quinteros, esta presunción cobra fuerza debido a que los vehículos encontrados en el allanamiento habrían sido utilizados en hechos delictivos en los que estarían involucrados algunos de los sospechosos.

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En búsqueda de más delincuentes

El jefe de Investigaciones de Central confirmó además que ya fueron emitidas órdenes de captura contra presuntos integrantes de la gavilla.

Los investigadores continúan con la búsqueda de los sospechosos y con el análisis de las evidencias incautadas durante el allanamiento, con el objetivo de identificar a todos los miembros del grupo y determinar su posible vinculación con otros hechos delictivos registrados en la zona.