Eusebio Ayala: imputan a dos sospechosos, pero ninguno está detenido

El Ministerio Público imputó a Junior Ramón Delvalle Almeida (28) y Edgar Clodomiro Rodríguez Merlo (28) por homicidio doloso, en calidad de presuntos coautores. Solicitó la prisión preventiva para ambos.

El Ministerio Público imputó a Junior Ramón Delvalle Almeida (28) y Edgar Clodomiro Rodríguez Merlo (28) por homicidio doloso, en calidad de presuntos coautores. Solicitó la prisión preventiva para ambos.

La Fiscalía alega que Rodríguez Merlo habría tenido participación directa en los disparos, mientras que Delvalle Almeida habría impartido instrucciones para ejecutar el ataque. Además de pedir la prisión preventiva, el Ministerio Público solicitó seis meses para profundizar las pesquisas y determinar la participación de otros involucrados.

Una noche de jineteada terminó en tragedia

El crimen se produjo después de una jineteada realizada el 27 de septiembre en la compañía Jaula Cué, de Eusebio Ayala. Rebeca Martínez Aricayé y Carolina Aguilar habían participado del evento y posteriormente fueron interceptadas por hombres que iban a bordo de una camioneta Toyota Fortuner blanca cuando regresaban a sus respectivas casas, según videos de cámaras de vigilancia.

La Policía y la Fiscalía analizan las imágenes de cámaras de seguridad y otros elementos para reconstruir el recorrido del vehículo e identificar a todos los que participaron del ataque.

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Según los investigadores, ambas fueron llevadas a la zona del cementerio municipal. En la madrugada del 28 de septiembre fueron encontradas cerca de la cruz principal del camposanto: Rebeca estaba muerta y Carolina permanecía gravemente herida.

La Fiscalía describió inicialmente un escenario de extrema violencia. Rebeca presentaba múltiples heridas de arma de fuego y arma blanca, mientras que Carolina recibió un disparo en la cabeza.

De la jineteada al cementerio: una secuencia que aún debe esclarecerse

De acuerdo con los datos manejados por los investigadores, los ahora imputados y al menos otra persona habrían estado en la misma jineteada que las víctimas. La Policía también analiza imágenes y registros del evento para determinar los movimientos de los sospechosos antes y después del ataque.

La investigación todavía debe determinar con precisión quién dio las órdenes, quién ejecutó los disparos y qué papel tuvo cada uno de los involucrados.

Además, la Policía informó que se identificaron disparos realizados dentro del cementerio a partir del análisis de imágenes con audio. Los investigadores también buscan reconstruir si las víctimas fueron agredidas previamente en otro lugar.

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Demorados, liberados y ahora dos imputados

En las primeras horas de la investigación fueron demorados Aníbal Javier Guanes (21), expareja de Rebeca, y su excuñado Roque Alcides Cañete Guanes (19). Ambos posteriormente fueron liberados, luego de prestar declaración y ante la falta de elementos suficientes para mantenerlos privados de libertad.

También se presentaron ante las autoridades Lucas Núñez (19) y Juan Manuel Durañona (37). Ambos habían estado en la jineteada y fueron vistos en imágenes compartiendo con las víctimas. Tras prestar declaración, quedaron en libertad.

Ahora la Fiscalía apunta a Delvalle Almeida y Rodríguez Merlo, pero ninguno se encuentra detenido, pese a que el Ministerio Público ya solicitó la prisión preventiva.

Una investigación con varias interrogantes abiertas

La imputación constituye un avance procesal, pero deja abiertas varias interrogantes. La principal es por qué, pese a la identificación de dos presuntos coautores y al pedido de prisión preventiva, todavía no se concretó la detención de ninguno de ellos.

También queda por esclarecer quiénes fueron los demás participantes, dónde estuvo la camioneta utilizada para trasladar a las víctimas y cuál fue el móvil del ataque.

A esto se suma otro obstáculo señalado por la propia Fiscalía: el temor de algunas personas a acercarse a declarar. La fiscala Norma Salinas también informó que se buscan los teléfonos celulares de las víctimas y que se solicitó a las empresas telefónicas información sobre sus últimas ubicaciones.

Mientras la investigación intenta completar las piezas del caso, Carolina Aguilar continúa enfrentando las consecuencias del ataque y la familia de Rebeca Martínez espera que la causa avance más allá de una imputación y permita establecer responsabilidades concretas por el crimen.

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