Caso Eusebio Ayala: ordenan captura internacional del supuesto asesino

Juzgado Penal de Garantías Nº 11 de Asunción decidió emitir una orden de captura nacional e internacional contra Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, uno de los supuestos asesinos de Rebeca Martínez Aricayé, de 28 años, en Eusebio Ayala.

Esto se debe a que la plataforma del Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (SIMDEC) encendió las alarmas rojas al registrar una “manipulación de correa” en el tobillo de Édgar Clodomiro Rodríguez. La señal situó el último punto de contacto en el Hospedaje Yerutí de la ciudad de Ypacaraí.

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Cuando agentes de la Comisaría 5.ª acudieron al sitio para verificar la alerta, el sospechoso ya se había retirado y el dispositivo perdió toda comunicación.

La desconexión del GPS ocurrió a las 10:15, momentos después de que la Fiscalía presentara la imputación formal en su contra por el ataque y homicidio registrado en Eusebio Ayala. Rodríguez Merlo, quien seguía atentamente los avances del caso a través de los medios de comunicación, comprendió que los investigadores habían logrado cercarlo mediante el rastreo telemático de su tobillera.

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El monitoreo satelital reconstruyó su recorrido y lo ubicó en cada uno de los puntos clave del crimen. Entre ellos, la fiesta de jineteada, la zona del choque y secuestro de las víctimas, y el cementerio donde finalmente abandonaron los cuerpos. Al verse acorralado, inutilizó el rastreador y se dio a la fuga.

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Alerta de Interpol y notificación roja

Ante la severidad de los hechos y el peligro inminente de que cruce la frontera, el Juzgado Penal de Garantías N.º 11 resolvió declararlo en estado de rebeldía y ordenó su inmediata captura.

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A fin de extender la búsqueda fuera del territorio nacional, la magistratura dispuso remitir los oficios correspondientes al Departamento de Interpol para la emisión de una Notificación Roja (Red Notice) de localización y detención preventiva con fines de extradición. Asimismo, se notificó de la medida a la Dirección General de Migraciones.

El perfil del prófugo y su paso por la banda “Flipper”

Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, de 27 años, cuenta con un extenso prontuario que incluye antecedentes por hurto agravado y reducción.

En octubre de 2025 había sido capturado en Ciudad del Este en el marco de una serie de investigaciones que lo vinculaban a la banda “Flipper”, estructura especializada en el robo de camionetas Toyota Fortuner, acumulación de ocho órdenes de captura y causas abiertas por sustracción de vehículos.

Pese a sus antecedentes, Rodríguez Merlo obtuvo el beneficio de la libertad ambulatoria bajo control telemático otorgado por el juez Yoan Paul López Samudio, fijándosele como única restricción no acercarse a menos de 300 metros de los pasos fronterizos.