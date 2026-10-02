Cae presunto asaltante vinculado a ataque con explosivos al banco Itaú de Katueté

El allanamiento fue ejecutado esta tarde, a las 15:30 aproximadamente, en una vivienda ubicada sobre una calle sin nombre, esquina Petrona Fernández, en el Km 2 Monday de la ciudad de Presidente Franco.

Se trata de César Wildo Torres Cardozo (43 años), alias “Tahyi”, quien registra seis antecedentes penales por robo agravado y cuatro órdenes de capturas, también por diferentes asaltos.

Sería miembro de una peligrosa banda

El detenido sería integrante de una estructura criminal a la que atribuyen varios asaltos de gran magnitud ocurridos entre los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú y Caaguazú.

El mismo sería uno de los que participó en el ataque con explosivos a la sucursal del banco Itaú de Katueté, ocurrido el 30 de octubre de 2025.

De acuerdo con los antecedentes proporcionados, en el interior del banco se encontraban aproximadamente G. 4.533.925.000, US$ 278.003 y 104 reales. Tras el conteo del dinero recuperado entre los escombros, fueron encontrados G. 2.632.679.000, US$ 106.250 y 100 reales.

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La investigación policial habría establecido además una conexión entre este asalto y otro ataque ocurrido el 10 de septiembre de 2025, contra un convoy de camiones de empresas transportadoras de encomiendas en Caaguazú.

La vinculación se habría establecido mediante una correlación balística, a partir del análisis de vainas servidas de fusiles y pistolas levantadas en las escenas de ambos hechos.

Según los investigadores, la gavilla estaba integrada por Mauricio Paniagua Medina, alias “Mauri”, quien era el asaltante más buscado del país y fue abatido en diciembre de 2025, en el distrito de Itakyry, y Blas Pablo Melgarejo Benítez, alias “Chopalé”, quien se encuentra privado de libertad.

Posible participación en asalto en Ciudad del Este

Torres Cardozo también aparece en la línea investigativa de un millonario asalto ocurrido en agosto pasado en pleno microcentro de Ciudad del Este, en el que resultó víctima un brasileño identificado como César Ricardo Martínez Moreira (24).

El hombre se desplazaba en una camioneta Mercedes-Benz luego de retirar del shopping Vendôme una carga de aproximadamente 10 volúmenes de teléfonos celulares iPhone, valuados en aproximadamente un millón de dólares, cuando fue interceptado sobre la avenida Pampliega por delincuentes que se movilizaban en una camioneta Toyota Fortuner.

Según los antecedentes del caso, los asaltantes tomaron de rehén a la víctima y posteriormente utilizaron su vehículo para dirigirse hacia la zona del Lago de la República.

Durante la persecución, agentes de la Unidad Motorizada intentaron interceptar a los sospechosos. Se produjo entonces un intercambio de disparos en el que resultó herido en una pierna el suboficial primero Emilio Esteban Cardozo, de 30 años.