Esto es lo que sabe la Fiscalía hasta ahora sobre el asalto a un banco en Katueté

El violento asalto a la sede del banco Itaú de Katueté, Canindeyú, se registró el 30 de octubre pasado, en pleno centro de la ciudad. Los delincuentes detonaron dos bombas dentro la entidad, con las que prácticamente destruyeron todo el edificio, incluyendo la bóveda, donde supuestamente había G. 4.533.925.000, US$ 278.003 y 104 reales.

La Fiscalía vinculó al grupo de asaltantes de Katueté con el mismo que asaltó a un camión de transportador de caudales en Caaguazú el 10 de setiembre del 2024 mediante el peritaje balístico. Fue así que lograron identificar a los 12 sospechosos de ambos asaltos, de los cuales, cuatro fueron detenidos.

La lista la encabezaba el asaltante más buscado del Paraguay, Mauricio Paniagua Medina, desde hace 10 años, quien fue abatido ayer durante un control policial en la localidad de Chaoreí, colonia La Fortuna, del distrito de Hernandarias. El fiscal Hernán Mendoza, quien investiga la causa, confirmó que el abatido era el principal sospechoso de liderar la banda que asaltó tanto el transportador de caudales, como la sucursal del banco y ya contaba con al menos cuatro antecedentes por las mismas causas.

“Él estaba siendo investigado, no fue imputado formalmente con el otro grupo de 10 personas que estaban formalmente imputadas. Él tenía una orden de detención por una ampliación de un informe de la Policía Nacional de que posiblemente estaba formando parte eh de del grupo del que asaltó el Banco Itaú. Figura como líder de una estructura criminal que se dedica exclusivamente a asalto a transportadores de caudales “, sostuvo.

Grupo criminal de la zona

Mauricio Paniagua, como los demás sospechosos, formaban parte a una banda que se dedicaba a los asaltos en las zonas de Alto Paraná, Caaguazú e Itapúa. De los 12 sospechosos identificados e imputados, todavía hay ocho que están prófugos, mientras que cuatro ya fueron sometidos al proceso judicial tras ser detenidos.

Agregó que los explosivos utilizados, según trazabilidad realizada con la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), pertenecen a la cantera Petters S. A., a cargo de Deivid Petter De Souza, de 34 años, y Andrés Pintos Venialgo, de 59 años, quienes serían el dueño y el explosivista autorizado y que fueron incluidos en la investigación.

Mendoza recordó que el dueño de la cantera ya cuenta con arresto domiciliario por otra causa relacionada a daño del medio ambiente, además de estar imputado por el asalto al banco de Katueté.

“Se trata de una cantera Petters de la ciudad Miná Guasú, la trazabilidad de uno de los elementos encontrados se determinó que tenía que estar en esa cantera y no se dio de baja. Lo que también yo estoy solicitando es la fecha de la entrega de esos materiales a la cantera y quién fue el responsable, para tener esa cadena de custodia de ese material bélico, ya que no puede ser cualquier persona que reciba explosivos de esa naturaleza”, explicó el fiscal.

Monto y buscados

De acuerdo a la ley que rige a la Digemabel, cada vez que son utilizados los explosivos en las canteras, hay tiempo de hasta 24 horas para darlos de baja, indicando la cantidad de material que se utilizó.

El fiscal aclaró que, según la carpeta fiscal que recibió hace siete días, cuando asumió la causa, el monto sustraído del banco ascendía a G. 904 millones, de los G. 4.533.925.000 que se denunciaron tras al asalto.

También figura como otro probable cabecilla Blas Pablo Melgarejo Benítez, de 33 años, alias Chopalé, fugado de la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú.

Están con orden de captura Fabio Rodrigo Martínez Portillo, de 37 años, alias Gordo; César Wildo Torres Cardozo, de 42 años, alias Tahyi; Jorge Nicolás González Martínez, de 26 años, alias Nico, y Mathías Emiliano Lesme Quiñónez, de 23 años, alias Mati. Sobre este último, hay que hacer la aclaración que fue detenido el 23 de octubre pasado en Ciudad del Este.

Los otros buscados son Juan Zárate Caballero, de 32 años; Mario Daniel Cabral Ferreira, de 28 años, y Pedro Juan Gauto Méndez, de 58 años.