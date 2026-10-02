Hallan en Itauguá camioneta que habría sido usada en crimen en Eusebio Ayala

En medio de árboles, uniformados de la Policía Nacional localizaron abandonada una Toyota Fortuner blanca en Itauguá, a metros de la ruta que conecta Areguá y Ypacaraí.

Este modelo de camioneta coincide con el que fue utilizado durante el mortal ataque registrado en Eusebio Ayala, departamento de Cordillera, donde una joven fue asesinada.

“El vehículo estaría presumiblemente vinculado a un hecho punible contra la vida, ocurrido el 28 de septiembre, en la ciudad de Eusebio Ayala. La localización del rodado constituye un avance dentro de las diligencias desarrolladas por el personal policial”, sostiene la Policía Nacional.

El caso investigado corresponde al homicidio de Rebeca Martínez Aricayé, de 28 años, y el intento de homicidio de Carolina Raquel Aguilar, de 32 años, se produjeron a las 05:20 del lunes 28 de septiembre (feriado) en las inmediaciones del cementerio municipal de la mencionada localidad.

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Crimen en Eusebio Ayala

Ambas mujeres participaban de una jineteada y luego se retiraron en una motocicleta hasta que fueron interceptadas por tres hombres que se movilizaban en una camioneta de las mencionadas características.

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Por el crimen, el Ministerio Público realizó una serie de imputaciones y según lo presentado por la fiscala Norma Concepción Salinas Daiub, se identifica como presunto autor moral del ataque a Junior Ramón Delvalle Almeida (30) alias Junior Peluquero o Polaco, y como uno de los autores materiales a Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo (28) cuyo alias sería Chule. Ambos permanecen prófugos.

El otro supuesto asesino es un hombre que usaba un quepis azul, aún no identificado, que estaba con Junior y Édgar en la fiesta. Lo último en el caso es que uno de los buscados, específicamente “Chule” había sido usaba una tobillera electrónica desde el 24 de octubre de 2025, cuando salió de la cárcel por orden del juez Yoan Paul López Samudio.

El sospechoso había sido capturado solo 17 días antes, es decir, el 7 de octubre de 2025, en una operación policial en Ciudad del Este conectada con una serie de robos de vehículos.

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