Caso Eusebio Ayala: confirman que supuesto asesino rompió su tobillera electrónica

El asesinato de Eusebio Ayala, que conmociona a la ciudadanía, suma nuevos y polémicos elementos. El comisario general Rafael Candia, director del Centro de Seguridad, brindó detalles clave sobre la situación de Édgar Clodomiro Rodríguez, uno de los supuestos implicados que portaba una tobillera electrónica y cuyo dispositivo fue dañado y abandonado, perdiendo señal en la zona de Ypacaraí.

De acuerdo con las declaraciones del comisario Candia, a Rodríguez se le instaló el dispositivo el 26 de noviembre de 2025 en cumplimiento de una orden emanada del Juzgado Penal de Garantías N° 11 de Asunción, a cargo de John Paul López (con actuación del secretario José Manuel Borja).

Lejos de guardar arresto domiciliario en un sitio fijo, el sospechoso contaba con libertad ambulatoria y la potestad de recorrer todo el país. Las únicas restricciones impuestas por el juzgado consistían en no salir del territorio nacional, no ingerir bebidas alcohólicas, no cometer nuevos hechos punibles y notificar cualquier cambio de domicilio.

“Él tenía esa tobillera, pero con la libertad ambulatoria. Tenía algunas restricciones nada más que el juez ha dictado. Él podía deambular, podía recorrer todo el país con esa tobillera electrónica”, detalló el comisario Candia.

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Ante la negligencia del oficio judicial, que permitía teóricamente al procesado acercarse hasta los límites fronterizos, fue la propia Policía Nacional la que implementó de forma interna un radio de seguridad de 200 metros para que el sistema emita una alerta temprana ante un posible intento de fuga al extranjero.

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Datos del itinerario del dispositivo

El director del Centro de Seguridad explicó que el sistema de monitoreo almacena de forma ininterrumpida el rastro minuto a minuto del portador.

“Todo el itinerario registrado desde el 26 de noviembre hasta las 10:15 de la mañana del día de ayer, momento en que se cortó la señal, ya fue remitido al Departamento de Homicidios de la Policía Nacional para su análisis técnico, señaló Candia.

Asimismo, aclaró que la base de datos general de antecedentes policiales no refleja de manera automática si un ciudadano porta un dispositivo electrónico de control, ya que estas medidas se emiten bajo un criterio de descongestión penitenciaria que se ha ido ampliando más allá de su plan maestro original, concebido estrictamente para casos de violencia intrafamiliar.

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Consultado sobre la vulnerabilidad del aparato, el jefe policial explicó que la tobillera cuenta con una correa de material gomoso altamente resistente que integra microcables y sensores conectados a un dispositivo central. “Ante cualquier corte o intento de manipulación física, el centro de control recibe una señal de alarma inmediata”.

Sin embargo, aclaró que cortar la cinta de seguridad requiere herramientas de alta potencia, recordando que en hechos previos de fugas perpetradas por otros reclusos se han utilizado amoladoras mecánicas debido a la solidez del material.