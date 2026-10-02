Crimen en Eusebio Ayala: esto dice la Policía sobre la camioneta localizada en Itauguá

Tras un trabajo de inteligencia y coordinación entre varios departamentos policiales, hoy se logró ubicar la camioneta que habría sido utilizada en el asesinato Rebeca Martínez Aricayé (28) en Eusebio Ayala el pasado lunes.

Al respecto, el comisario Pedro Lesme precisó que el hallazgo se dio en una zona boscosa en Itauguá y si bien al comienzo habían “dudas” sobre si se tratará de ese vehículo, tras unas inspecciones, ahora “ya prácticamente no existen sospechas de que sería el vehículo utilizado para cometer ese hecho”.

El procedimiento se dio entre las 14:00 y las 15:00 y tras el hallazgo, especialistas de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) también intervinieron para asegurar la apertura de las puertas cumpliendo estrictamente con los protocolos de seguridad, aunque mayores datos aún no pueden ser compartidos, según citó.

Sobre el fatal ataque que dejó a una joven fallecida y otra, Carolina Raquel Aguilar (32), gravemente herida, sostuvo que el hecho deja sorprendidos a los investigadores, ya que este tipo de crimen no sería “común” en la zona de Cordillera.

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Orden de captura internacional por el caso

Ambas mujeres participaban de una jineteada y luego se retiraron en una motocicleta hasta que fueron interceptadas por tres hombres que se movilizaban en una camioneta de las mencionadas características.

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Por el crimen, el Ministerio Público realizó una serie de imputaciones y según lo presentado por la fiscala Norma Salinas, se identifica como presunto autor moral del ataque a Junior Ramón Delvalle Almeida (30) alias Junior Peluquero o Polaco, y como uno de los autores materiales a Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo (28)cuyo alias sería Chule. Ambos permanecen prófugos.

“Chule”, imputado por el caso de homicidio en Eusebio Ayala, se encuentra prófugo tras cortar su tobillera con rastreo de GPS en la zona de Ypacaraí.

Ante la sospecha de fuga del país, la Justicia declaró su rebeldía y emitió una orden de captura internacional con notificación roja de Interpol.

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