Narcotráfico: cae marihuana premium monitoreada con GPS desde Estados Unidos

Este nuevo golpe al narcotráfico se produjo cuando la marihuana premium fue detectada a su llegada al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de Luque, durante una revisión a cargo de funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

La droga estaba mimetizada entre 12 baterías para vehículos, procedente de Miami, Estados Unidos.

La carga fue retenida y posteriormente abierta en el Palacio de Justicia, en presencia del juez penal de Garantías Osmar Legal y la fiscala Victoria Mayor. El reporte de la Senad detalla que el cargamento incautado consistía en 102 kilos de marihuana premium.

“La droga presenta alta concentración de THC y corresponde a una variedad de marihuana de mayor valor comercial. Tomando como referencia una cotización de hasta USD 14.000 por kilogramo en el mercado brasileño, el cargamento incautado representa un valor estimado de USD 1.400.0000″, explica la Senad.

Durante la apertura de la encomienda contaminada, los intervinientes encontraron un dispositivo GPS mediante el cual los dueños de la mercancía monitoreaban en tiempo real su envío.

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Ahora, eso podría ser perjudicial para ellos, porque la Senad podrá obtener la trazabilidad de la carga y, eventualmente, descubrir la ruta de tráfico.

Otros cargamentos detectados en procedimientos contra el narcotráfico

El 19 de agosto pasado, un cargamento de 303 kilos de marihuana premium fue incautado mediante el sistema de escáner instalado en el nuevo Puente de la Integración de Presidente Franco.

El 28 de julio pasado, ya había caído en el puerto privado Terport de Villeta otra carga de 311 kilos de marihuana premium, que vino también de Estados Unidos escondida en dos camionetas.

El 2 de junio pasado, se confiscaron 147 kilos de marihuana premium en la operación Air Box ejecutado principalmente en el aeropuerto de Luque. La droga vino de Estados Unidos entre cajas de madera declaradas como obras de arte.

El 30 de mayo pasado, fueron hallados 261 kilos de marihuana premium en el aeropuerto Silvio Pettirossi al ser revisado un lujoso jet proveniente de Estados Unidos. Los pasajeros que alquilaron la nave quedaron presos.