Desarticulan red de microtráfico en Piribebuy

Los tres detenidos en el operativo contra el microtráfico realizado hoy en el barrio Santa María de Piribebuy, son Juan Javier Meza (37), María Belén Reyes Mendoza (23) y Sandi Vaneza Ortellado (19).

En poder de los mismos fueron encontrados más de 500 dosis de crack y 20 dosis de clorhidrato de cocaína, más dinero en efectivo en varias denominaciones.

Casa allanada en Piribebuy era centro de delivery de drogas

Durante el operativo también se incautaron tres motocicletas, un automóvil, un revólver calibre 38 y seis cartuchos del mismo calibre sin percutir. Aparentemente los vehículos eran utilizados para la entrega tipo delivery de sustancias prohibidas.

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Según los investigadores, estas tres personas tenían una casa en el barrio Santa María, donde almacenaban las drogas y desde allí las distribuían a todos sus clientes de la ciudad a bordo de motocicletas.

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Preocupante inseguridad generada por microtráfico

Igualmente, los sospechosos comercializaban las sustancias en el mismo lugar allanado esta mañana, por lo que el sitio constantemente estaba lleno de adictos, lo que generaba una tremenda inseguridad en esa zona del barrio.

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Aparentemente, este tipo de estructuras criminales está instalado en casi todas las localidades del interior del país; recientemente los organismos de seguridad desarticularon una organización criminal similar en la ciudad de Guarambaré.