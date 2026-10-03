Osado maleante roba una moto del juzgado de Curuguaty y es detenido en pocas horas

El osado ladrón de motocicletas fue identificado como Marcelino Valenzuela Benítez (37), oriundo del barrio Las Mercedes de Curuguaty, quien cuenta con sendos antecedentes por hechos similares y actualmente posee una orden de captura por violencia familiar.

En tanto que la víctima del robo fue el secretario del Juzgado local, identificado como Roberto Darío Domínguez Frutos (33), propietario de la motocicleta Taiga Arizona roja, con matrícula 668 AAAD.

Agentes del departamento de Investigaciones de Canindeyú, quienes participaron del procedimiento relataron que poco antes de la 08:00 de la mañana del viernes, el funcionario judicial estaba participando de una audiencia en el Juzgado de Curuguaty. Para ello, había dejado su moto en el estacionamiento del edificio ubicado en el centro de la mencionada localidad.

Una cámara de seguridad de una estación de servicio ubicada en la vereda de enfrente muestra que el sospechoso estaba sentado con otras dos personas en la vereda, a metros de la moto y a unos pasos de una patrullera de la comisaría jurisdiccional.

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El ladrón estaba sentado en el sitio, observando pacientemente observando todo el movimiento de la cuadra a la espera del momento preciso para actuar. Evidentemente, ya tenía en la mira la potente motocicleta de última generación, toda una joya en aquella región del país.

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La oportunidad se dio cuando los uniformados que estaban en el móvil policial aparentemente recibieron un pedido de apoyo y se tuvieron que moverse del sitio. Era lo que el presunto ladrón había estaba esperando toda la mañana.

En un descuido, entró a robar moto del juzgado de Curuguaty

Una vez que la patrullera se perdió de vista, se levantó, caminó directo hacia la moto, la tomó y la sacó del lugar. Salió a la calle, la abordó y se dio a la fuga. El hecho fue descubierto unas horas después.

Tras la denuncia del hecho, agentes de Investigaciones accedieron a las imágenes del circuito cerrado de la estación de servicios, lo que ayudó a la identificación de uno de los tres que estaban sentados en el lugar, quien posteriormente fue ubicado.

El demorado identificó plenamente a Valenzuela y aportó datos sobre su posible ruta de huida a bordo de la moto. Con esa información, los oficiales consiguieron otras imágenes de otra estación de servicios a la que el ladrón había llegado para cargar combustible.

Fue así como, alrededor de las 17:00 horas del mismo día viernes, los uniformados lograron ubicar e interceptar a Valenzuela cuando circulaba a bordo de la moto robada sobre una calle vecinal de la localidad conocida como Sidepar 3.000.