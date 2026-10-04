Jornada de elecciones deja 48 arrestados y 118 incidentes, según la Policía

La Policía Nacional dio a conocer el reporte sobre los procedimientos de control, prevención y respuesta desplegados en las inmediaciones de los locales de votación. En dicho informe se reportó en total la aprehensión de 38 personas en flagrancia y la detención de 10 ciudadanos que contaban con órdenes de captura previas a nivel país.

Asimismo, las autoridades procedieron a la incautación de dos vehículos y ejecutaron un allanamiento judicial en el marco de las investigaciones abiertas durante el comicio.

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El despliegue de las fuerzas policiales, coordinado de manera estrecha con los fiscales electorales del Ministerio Público y la Justicia Electoral, permitió abordar un total de 118 incidentes de diversa gravedad a lo largo de la jornada.

El departamento Central se posicionó como el punto más caldeado del país y tuvo la mayor cantidad de intervenciones con 32 disturbios reportados, además de registrar 11 personas aprehendidas y 3 detenidas.

En segundo orden figuró la ciudad de Asunción, donde la tensión entre operadores políticos y las disputas derivaron en 19 incidentes, 5 aprehensiones y 2 detenciones formales.

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El mapa del operativo policial

En el interior del país, el departamento del Guairá marcó una cifra llamativa al contabilizar 17 altercados que requirieron la presencia de los patrulleros. Asimismo, arrojó un saldo de 5 personas aprehendidas y 2 detenidas.

En Alto Paraná se concretaron 5 aprehensiones en distintos colegios electorales, mientras que en las zonas de Canindeyú y Caaguazú las fuerzas de orden arrestaron a 4 personas en cada departamento.

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En Caazapá se ejecutó la detención de 3 ciudadanos; en Itapúa se procedió al arresto de 2 sospechosos, y en departamentos como Presidente Hayes, Boquerón y Amambay se registraron intervenciones puntuales que terminaron con un detenido en cada localidad.