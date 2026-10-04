La oposición gana terreno en San Pedro y la ANR pierde municipios clave

La caída más significativa del Partido Colorado se registró en San Pedro de Ycuamandyyú, donde Blas “Tito” Panza, de la alianza opositora, se impuso por amplia diferencia frente al colorado José Agustín Mendoza.

El resultado representa un duro revés para el sector colorado vinculado al ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, que no consiguió retener la capital departamental.

La oposición también logró victorias en Santa Rosa del Aguaray, General Resquín, San Vicente Pancholo y Puerto Antequera, consolidando una recuperación de importantes espacios políticos en el segundo departamento.

San Pedro: las principales derrotas coloradas

Santa Rosa del Aguaray , derrotó a Silvia Trubger (ANR-HC) , quien buscaba su reelección. La derrota marca uno de los cambios políticos más relevantes de la jornada electoral. En Francisco Lezcano , candidato de la alianza opositora y de extracción liberal,, quien buscaba su reelección. La derrota marca uno de los cambios políticos más relevantes de la jornada electoral.

General Resquín , dejó fuera de carrera por la continuidad a la colorada Dolly Vera . En Ino Meza consiguió la victoria yde carrera por la continuidad a la colorada

En San Vicente Pancholo , Ever López , de la alianza, se impuso a Toñi Apexteguia, quien tampoco logró su rekutú .

Puerto Antequera vuelve a quedar bajo administración liberal, tras la victoria de Abel Brítez frente al intendente colorado Julio Alfonzo, quien no consiguió renovar su mandato. vuelve a quedar bajo, tras la victoria defrente al intendente colorado Julio Alfonzo, quien no consiguió renovar su mandato.

El tablero tras las elecciones municipales en San Pedro

Pese a los retrocesos, la ANR consiguió conservar varias administraciones y renovar su presencia en distintos municipios. En Choré ganó Emilse Giménez, hermana del ministro Carlos Giménez, mientras que en San Estanislao se impuso el colorado Carlos Verón.

En 25 de Diciembre, Pedro Santacruz consiguió su reelección, al igual que Sindulfo Franco en Tacuatí, ambos por el Partido Colorado. En Lima, la victoria correspondió a Julio Franco, también colorado.

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En Nueva Germania, Nelia Saiz, hija del diputado Leonardo Saiz, resultó electa y ocupará el cargo que dejará su madre, Alicia González, actual intendenta.

En el campo opositor, el liberal Jorge Codas logró su reelección en San Pablo, mientras que Blas “Tito” Panza consiguió una victoria contundente en la capital departamental.

Un nuevo escenario político en San Pedro

Los resultados reflejan una reconfiguración del poder municipal en San Pedro, donde la oposición logró capitalizar alianzas y desplazar a varios oficialismos colorados. El desenlace se produjo luego de una interna de la ANR marcada por disputas entre sectores y una competencia electoral que terminó dejando importantes derrotas para sus candidatos.

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La jornada también confirmó que la continuidad de los intendentes no estuvo garantizada en varios distritos, mientras que otros sectores lograron retener sus administraciones mediante la reelección.

El nuevo escenario abre una etapa de desafíos para las autoridades electas, en un departamento donde las demandas por infraestructura vial, servicios públicos, salud, educación y desarrollo local siguen marcando la agenda ciudadana.