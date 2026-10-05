Hurtos de celulares empañan festejo de Sole Núñez en el microcentro

La inseguridad también estuvo presente durante los festejos de Soledad Núñez, virtual intendenta de Asunción, en el microcentro. En medio de la aglomeración, varias personas fueron víctimas del hurto de sus teléfonos celulares, entre ellas un camarógrafo de ABC TV que cubría la celebración.

Agentes de la Comisaría 3ª Metropolitana aprehendieron a dos mujeres sospechosas sobre las calles Palma y Chile.

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Cómo fue la aprehensión

El subcomisario Joel Salcedo, de la Comisaría 3ª, explicó que policías ubicados en el lugar vieron a un hombre forcejeando con dos mujeres. Al intervenir, el hombre dijo que le habían hurtado su celular. Las sospechosas fueron llevadas a la comisaría, donde se ubicó el aparato de la víctima.

Consultado sobre si se trata de personas en situación de calle y con adicciones, Salcedo respondió que “aparentemente no”. Aclaró que una de ellas tiene antecedentes y la otra no.

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¿Quiénes son las aprehendidas?

Según el informe policial, las aprehendidas son Verónica Belén Vázquez (34) y María Lince Johanna Rodríguez Martínez (32). Vázquez registra un antecedente penal de 2016 por exposición al peligro en el tránsito terrestre. Rodríguez no tiene antecedentes.

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Ambas fueron señaladas como autoras del hurto de dos teléfonos celulares. Siguen a disposición del agente fiscal de turno,Gerardo Mosqueira, de la Unidad Penal N° 8. Ambas gozan de la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario.

Un solo denunciante formal y cifras que no coinciden

Pese a que varias personas contaron que les robaron el celular, en la comisaría solo se había recibido una denuncia formal hasta el momento de la consulta. El subcomisario dijo que solo se halló el teléfono de una víctima en poder de las mujeres.