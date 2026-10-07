Caso Khael: imputan a madre de niño desaparecido en el Chaco

Por la desaparición de Khael, un niño de tres años buscado en zona del Chaco paraguayo, la Fiscalía confirmó la presentación formal de la imputación en contra de su madre por el hecho punible de violación del deber del cuidado.

Al respecto, el fiscal Lucrecio Cabrera detalló que la mujer compareció ante el Ministerio Público para prestar su declaración indagatoria asistida por su abogado defensor.

También añadió que se había ordenado su detención y sobre lo declarado por la sospechosa, señaló que “se mantiene” siempre en la misma versión sobre los hechos.

“La sospecha es que alguien le sacó de allí y no sabemos si es con la complicidad de ella o no, ¿verdad? Pero el hecho de que hayamos hecho esta búsqueda exhaustiva que hasta ahora sigue y no haya aparecido ni siquiera las prendas de la criatura, hace pensar. Corresponde mantener a la madre sometida a proceso hasta tanto se aclare esta circunstancia", precisó el agente en comunicación con el SNT.

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Alerta de Interpol

Las fuerzas de seguridad despliegan un amplio operativo interinstitucional en el departamento de Boquerón tras la desaparición de Khael Valdez Dávalos, reportada el pasado viernes 2 de octubre.

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Las tareas sobre el terreno abarcan un despliegue por tierra, aire y agua en las inmediaciones de la propiedad donde fue visto por última vez. Respecto a las acciones de alcance internacional, el departamento de Interpol de la Policía Nacional formalizó el pedido de carga de la notificación amarilla.

El comisario Julio Maldonado, jefe de Interpol Paraguay, detalló el alcance preventivo de esta medida regional.

“A pedido del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas, se realizó el pedido de la carga de la notificación amarilla, que fue publicada ya el día 5 de octubre. Eso significa que a partir de esa fecha, en los 196 países miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, y a través de la Secretaría General, ya fue emitida esa alerta. Además, también realizamos y enviamos un radiomensaje a los países de Sudamérica”, precisó.

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