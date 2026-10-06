Policiales
06 de octubre de 2026 a la - 12:33

Alertan sobre uso de imagen de un comisario y un fiscal para extorsiones

Concepto de Phishing.
Shutterstock

Tanto el Departamento Especializado Contra el Cybercrimen de la Policía Nacional como el Ministerio Público emitieron alertas independientes para advertir a la ciudadanía sobre esquemas de estafa y suplantación de identidad. Delincuentes utilizan la imagen y el nombre de un comisario y de un agente fiscal para exigir dinero en efectivo y realizar giros mediante llamadas, mensajes de WhatsApp y perfiles falsos en redes sociales.

Por Claudia Peña
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Departamento Especializado Contra el Cybercrimen de la Policía Nacional emitió un aviso tras detectar que cibercriminales están utilizando la imagen del jefe de dicha dependencia, el comisario principal Diosnel Alarcón.

Según explicaron, los delincuentes suplantan la identidad del uniformado para realizar falsas llamadas, enviar mensajes intimidatorios y estructurar esquemas de extorsión contra la ciudadanía.

Desde la fuerza policial enfatizan que ningún trámite, operativo o gestión institucional tiene costo alguno.

Diosnel Alarcón en uniforme, de pie frente a un atril con micrófono, en un auditorio con público.
Fotografía publicada por el Departamento Especializado Contra el Cybercrimen para alertar sobre el uso de la imagen del comisario Diosnel Alarcón, con aparentes fines de extorsión.

Remarcan en ese sentido que la Policía Nacional no solicita dinero en efectivo, transferencias bancarias ni giros bajo ningún concepto, e instan a la población a no entregar datos personales ni claves de acceso, así como a realizar la denuncia inmediata en la comisaría más cercana.

Lea más: Usan identidad de un policía de Misiones para extorsionar y estafar

Usaron carnet falsificado de fiscal para exigir pagos

Por su parte, el Ministerio Público se sumó a la advertencia tras la denuncia formal presentada por el fiscal Irán Suárez Galeano, de la Fiscalía Zonal de Villa Hayes.

El agente comunicó que el pasado 22 de septiembre detectó la falsificación de su carnet institucional y el uso indebido de su imagen en WhatsApp para exigir sumas de dinero a víctimas y familiares de personas procesadas en causas penales.

Credencial del Ministerio Público con nombre de Irán Galeano Suárez y foto de un hombre con traje oscuro, en fondo blanco.
Un documento falso de credencial del Ministerio Público fue usado para extorsionar a personas

La investigación en curso ya identificó los números telefónicos 0992-717776 y 0995-613070, desde los cuales se enviaban audios y mensajes extorsivos falsificando la voz y firma del agente. Además, se detectó la creación de perfiles falsos destinados a campañas de desprestigio.

Captura de pantalla de conversación de WhatsApp sobre extorsión, sin personas visibles, con mensajes amenazantes.
Una conversación de WhatsApp revela el intento de extorsión

Suárez Galeano anunció que accionará judicialmente contra los responsables, mientras que la Fiscalía insta a la ciudadanía a acudir de inmediato a cualquier sede fiscal o policial en caso de recibir contactos de esta naturaleza.

Lea más: ¡Alerta de la Policía! Auge de tres modalidades de estafa en venta de autos