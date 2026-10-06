Alertan sobre uso de imagen de un comisario y un fiscal para extorsiones

El Departamento Especializado Contra el Cybercrimen de la Policía Nacional emitió un aviso tras detectar que cibercriminales están utilizando la imagen del jefe de dicha dependencia, el comisario principal Diosnel Alarcón.

Según explicaron, los delincuentes suplantan la identidad del uniformado para realizar falsas llamadas, enviar mensajes intimidatorios y estructurar esquemas de extorsión contra la ciudadanía.

Desde la fuerza policial enfatizan que ningún trámite, operativo o gestión institucional tiene costo alguno.

Remarcan en ese sentido que la Policía Nacional no solicita dinero en efectivo, transferencias bancarias ni giros bajo ningún concepto, e instan a la población a no entregar datos personales ni claves de acceso, así como a realizar la denuncia inmediata en la comisaría más cercana.

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Usaron carnet falsificado de fiscal para exigir pagos

Por su parte, el Ministerio Público se sumó a la advertencia tras la denuncia formal presentada por el fiscal Irán Suárez Galeano, de la Fiscalía Zonal de Villa Hayes.

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El agente comunicó que el pasado 22 de septiembre detectó la falsificación de su carnet institucional y el uso indebido de su imagen en WhatsApp para exigir sumas de dinero a víctimas y familiares de personas procesadas en causas penales.

La investigación en curso ya identificó los números telefónicos 0992-717776 y 0995-613070, desde los cuales se enviaban audios y mensajes extorsivos falsificando la voz y firma del agente. Además, se detectó la creación de perfiles falsos destinados a campañas de desprestigio.

Suárez Galeano anunció que accionará judicialmente contra los responsables, mientras que la Fiscalía insta a la ciudadanía a acudir de inmediato a cualquier sede fiscal o policial en caso de recibir contactos de esta naturaleza.

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