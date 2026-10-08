Cae presunto ladrón que ingresó dos veces a un taller de Fernando de la Mora

Un hombre de 37 años fue aprehendido este miércoles tras ser señalado como el presunto autor del hurto de herramientas, baterías y otros objetos de un taller ubicado en el barrio Santa Teresa de Fernando de la Mora. La Policía logró identificarlo mediante el análisis de imágenes de circuito cerrado.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 53ª Central-San Miguel, luego de la denuncia presentada por el propietario del taller Resquin Autowork, ubicado sobre las calles Juan E. O’Leary y Cerro Cora.

Según el reporte policial, el sospechoso habría ingresado al predio durante la madrugada tras trepar la muralla. Las imágenes también permitieron establecer que habría ingresado al mismo lugar en una ocasión anterior.

Lea más: ¡No dejaron nada! Maniataron a un sexagenario y se llevaron hasta sus gallinas

Lo identificaron mediante cámaras de seguridad

El propietario denunció el hecho alrededor de las 09:16 del miércoles y entregó las imágenes del circuito cerrado a los investigadores. En ellas se observa a un hombre de contextura delgada, estatura mediana, con short azul, remera gris y kepis marrón, ingresando al taller sin calzado.

El jefe de la Comisaría 53ª, Crio. Moreno Urizar, explicó que los agentes realizaron el relevamiento técnico del CCTV y posteriormente cotejaron las características físicas del sospechoso con registros policiales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A partir de ese trabajo de inteligencia se logró individualizar a Víctor Hugo Montiel Rolón, de 37 años, quien no tendría domicilio fijo.

Lea más: Hurtos de celulares empañan festejo de Sole Núñez en el microcentro

Lo encontraron con una batería y herramientas

Tras identificarlo, los policías realizaron un rastrillaje preventivo en la zona. Cerca de las 14:50, sobre la calle 29 de Septiembre del barrio Molino de Luque, divisaron a un hombre que coincidía con las características obtenidas de las imágenes.

Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso habría intentado escapar a pie e ingresó a una vivienda. Con autorización del propietario, los agentes ingresaron al inmueble y concretaron su aprehensión.

En poder de Montiel Rolón encontraron una bolsa arpillera que contenía una batería, varias llaves de tubo, un mazo, un martillo y una hidrolavadora, según el informe policial.

Varios objetos fueron recuperados

Entre los elementos denunciados como hurtados figuran un soldador eléctrico MSA, una hidrolavadora Gladiador, un cable alargue de aproximadamente 60 metros, dos baterías de 95 amperios, una notebook Acer, una manguera de jardín de unos 20 metros y varias herramientas.

El jefe policial señaló que parte de los objetos ya fue recuperada y que las evidencias fueron remitidas al Ministerio Público para continuar con la investigación.

La Policía sostiene además que el detenido ya era conocido en la zona y contaba con antecedentes por tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, hurto en grado de tentativa, robo, resistencia, abuso de documento de identidad y tentativa de hurto, correspondientes a distintos años.

Lea más: Aprehenden a dos sospechosos de “tortoleada”

Quedó a disposición de la Fiscalía

El caso fue comunicado a la fiscala de la Unidad N.º 1 de Fernando de la Mora, Jessica Verokay, quien dispuso que Montiel Rolón comparezca este jueves ante su unidad.

Los antecedentes del procedimiento, las evidencias recuperadas y las imágenes de circuito cerrado serán incorporados a la investigación fiscal, que deberá determinar la eventual responsabilidad del aprehendido en el hurto denunciado.