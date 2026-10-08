Video: amenaza de bomba en Fiscalía de Asunción movilizó a la Policía

El incidente se desencadenó cerca de las 12:30 de este jueves, cuando ingresó una comunicación anónima a la central de atención telefónica de la institución alertando sobre la presencia de un explosivo en la sede ubicada sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción casi Eduardo Víctor Haedo, en pleno centro de Asunción.

“Llamó en un primer momento queriendo hablar con una persona dentro del Ministerio Público y posteriormente ya manifestó que en una parte del Ministerio Público, del edificio, se encontraba un aparato explosivo”, detalló el comisario principal Germán Chena, jefe de la Comisaría Tercera Metropolitana.

Ante esta advertencia, “personal de seguridad tomó los recaudos pertinentes y la evacuación del edificio”, añadió el jefe policial.

Tras desalojar el lugar por prevención, efectivos del área táctica y de la brigada de explosivos desplegaron un protocolo de búsqueda que abarcó cada rincón del perímetro. La revisión no se limitó únicamente a la estructura principal de la Fiscalía, sino que se extendió a los sectores aledaños para descartar cualquier tipo de vulnerabilidad en la zona.

Al término de los procedimientos en la Sede 1, las autoridades confirmaron que el procedimiento concluyó sin hallazgo alguno.

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“Está finalizando la inspección que estaba realizando gente táctica. Así también el can que es prácticamente experto en la localización de artefactos explosivos”, señaló Chena.

Asimismo, remarcó que el personal especializado “ya no encontró nada prácticamente que pueda llamar la atención y poner en peligro lo que podría ser el edificio y más la integridad física de las personas”.

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Rastreo del origen de la llamada

Con la tranquilidad restablecida en el lugar y el peligro descartado, las autoridades abrieron de inmediato las diligencias para determinar la identidad y el paradero de la persona responsable de la falsa alarma, la cual generó susto e interrumpió las actividades de la sede fiscal.

Según los datos provistos por la Policía Nacional, el interlocutor que generó el despliegue de seguridad fue un hombre. “Masculina fue la voz que puso en alerta en relación a supuestos artefactos explosivos”, confirmó el comisario Chena. Por el momento, la causa quedará a cargo de los investigadores de la Fiscalía para determinar los detalles de la comunicación utilizada.

“Me imagino que el Ministerio Público va a hacer las averiguaciones pertinentes en relación al número telefónico que se había utilizado, teniendo en cuenta que la llamada entró directamente en el call center”, puntualizó el uniformado y remarcó que “de igual manera, si es línea baja o línea celular, a través de las investigaciones técnicas ya estaríamos llegando al propietario de la línea”.

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