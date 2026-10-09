Entre madera y ruinas: informe revela alarmante situación de más de 200 comisarías

El pasado 4 de agosto, la Cámara de Diputados resolvió pedir un informe al Ministerio del Interior y a la Comandancia de la Policía Nacional sobre la cantidad de sedes policiales de madera y que todavía están en funcionamiento. La respuesta destapó las penurias en que los agentes policiales deben cumplir su labor en el interior del país.

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También se pidieron datos de las sedes edificadas con material ladrillo y actualmente necesitan de una urgente reparación; que se identifiquen estás unidades y a que municipios del país corresponden.

Las reparticiones policiales que aún persisten en estas instalaciones precarias, según los informes proporcionados por el Ministerio del Interior, se detallan en el mapa que se expone a continuación:

La reacción de los diputados, que luego derivó en el pedido de informe, fue tras un ataque perpetrado por algunos criminales contra el puesto policial número 4 de Colonia Naranjito en el departamento de Canindeyú en la noche del martes 21 de julio pasado.

En el feroz atentado a tiros y explosivos perpetrado por los desconocidos fallecieron dos suboficiales de la unidad y un funcionario civil, también resultaron heridos otros dos agentes, quienes lograron salvar la vida.

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Tras el tiroteo, los criminales le prendieron fuego a la sede policial que era de madera y la redujeron a cenizas, las llamas también alcanzaron a todos los vehículos, incluida la patrullera, que estaban estacionados en el lugar incluyendo los cuerpos de los fallecidos.

El Ministerio del Interior confirmó que los responsables del ataque fueron miembros de la organización criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). En la ocasión, también corrió la versión entre los mismos agentes de la zona y los lugareños, de que se trató de una venganza de narcotraficantes.

Según esta versión extraoficial, supuestamente unos días antes, los agentes del puesto policial interceptaron una carga de cocaína en su jurisdicción, cobraron por la devaluación de la mercadería, pero cuando la regresaron faltaban 50 kilos a la carga.

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Informe del MI revela preocupante precariedad de comisarías del interior

Finalmente el pedido de informe de la Cámara de Diputados fue contestado el 16 de septiembre pasado y los datos fueron abrumadores, hasta el momento, en esta era digital, donde la tecnología se ha convertido en el principal apoyo de los organismos de seguridad, siguen en funcionamiento 69 comisarías construidas completamente de madera en el siglo pasado, con toda la incomodidad que eso conlleva pues en muchos casos, estas pequeñas e incómodas unidades de madera están muy corroídas por la humedad y las termitas.

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Este informe fue elaborado de acuerdo los reportes proporcionados por las direcciones de Prevención y Seguridad de Policía de Concepción, San Pedro, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Boquerón, Alto Paraguay, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones y Alto Paraná en lo que respecta a las reparticiones con sedes de madera.

Más de un centenar de sedes policiales están a punto de derrumbarse

El otro dato preocupante detallado en el informe firmado por el asesor jurídico de la Comandancia de la Policía, el comisario Blas Fleitas es que existen otras 168 sedes policiales construidas con material cocido, pero que están en pésimas condiciones y necesitan una más que urgente reparación, ya que más de una ponen en riesgo la integridad física de los mismos agentes asignados para trabajar en esas unidades.

Asimismo, los reportes sobre las comisarías son estructura dañada corresponden a las direcciones de Prevención y Seguridad de Policía de Asunción, Central, Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay.

Recordemos que el 21 de agosto pasado, el Ministerio del Interior informó a través de sus redes sociales la conclusión del monitoreo realizado a comisarías y subcomisarías de Concepción, pero hasta la fecha no ha socializado el resultado de dicho trabajo.