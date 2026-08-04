Ataque a comisaría: Diputados pide informe a Riera y al comandante

La Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes al ministro del Interior Enrique Riera, y al comandante de la Policía Nacional, comisario César Silguero, sobre la situación real de las comisarías del país y, sobre todo, cuánto dinero se necesita para equiparlas en un futuro cercano.

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El documento fue aprobado a instancias del diputado cartista Hugo Meza, quien recordó el ataque del grupo criminal EPP a la comisaría de Yvyrarovaná (Canindeyú) que tuvo como saldo la muerte de dos policías y un civil.

“Tuvimos un ataque a la comisaría que dejó compatriotas muertos, familias enlutadas, por eso necesitamos saber exactamente si existen aún sedes policiales, comisarías o subcomisarias en mal estado”, dijo el diputado Meza.

Agregó que de manera extraoficial sabe que a nivel país hay unos 800 puestos policiales, entre comisarías y subcomisarías; y que aproximadamente 200 de ellas están en pésimas condiciones edilicias.

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El diputado cartista indicó que felicita a Santiago Peña por enfocarse en la cantidad de uniformados en su gobierno, pero remarcó que no es suficiente; que se debe apostar también a la calidad, el equipamiento y las infraestructuras.

“Felicitamos a Santiago Peña por el personal, pero falta acompañar de calidad, de equipamiento, armas y también dónde estamos metiendo a esos uniformados. Estamos hacinando al personal en comisarías de tablas”, dijo de manera contundente Hugo Meza.

El diputado indicó que busca saber la cantidad exacta de las comisarías que necesitan intervención inmediata para que así se pueda incluir en el proyecto del Presupuesto General de la Nación del 2027 la construcción y reparaciones.

“Necesitamos saber para poder analizar el presupuesto y dotar al ministerio la cantidad necesaria para que lleve adelante el mejoramiento de estos puestos policiales”, sostuvo Meza.