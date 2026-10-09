Feminicidios en Paraguay: Fiscalía contabiliza 20 víctimas en lo que va del 2026

De acuerdo con el reporte distribuido este viernes por la Fiscalía dentro de su Programa de Datos Abiertos, capítulo de Violencia contra la Mujer, hasta octubre, se contabilizan 20 víctimas de feminicidio Paraguay, lo que derivó en la apertura de 19 causas penales; se aclara que en uno de los expedientes se investiga el asesinato de dos mujeres.

Las estadísticas revelan también una alarmante cantidad de hechos que no llegaron a consumarse, registrándose 28 víctimas de tentativa de feminicidio.

A estas agresiones se suma un caso de muerte violenta caratulada como homicidio, cuatro causas por tentativa de homicidio que afectaron a víctimas colaterales -entre ellas un niño- y seis mujeres que sufrieron ataques de extrema gravedad a manos de sus exparejas.

Lea más: Video: feminicidio en Lambaré, joven de 22 años fue asesinada a tiros por su expareja

Distribución geográfica y temporal de los casos

El desglose mensual de las muertes violentas muestra que enero fue el periodo más mortífero con seis casos, seguido por marzo con cuatro reportes, julio con tres y mayo y agosto con dos casos cada uno. Por su parte, los meses de abril, septiembre y octubre registraron un feminicidio cada uno.

En cuanto a la distribución por departamentos, Central encabeza la lista con la mayor concentración de violencia, registrando 12 de las 20 víctimas. Le siguen Concepción con tres casos, Canindeyú con dos, mientras que Asunción, Alto Paraná y Caazapá reportaron un caso cada uno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Perfil de víctimas y cifra de huérfanos

Las edades de las mujeres asesinadas oscilan entre los 12 y los 80 años, incluyendo entre las víctimas a una niña menor de 12 años. En cuanto al vínculo directo, la mayoría de los crímenes fueron cometidos por parejas (8 casos) y exparejas (8 casos), figurando además un padrastro, un hijo y dos conocidos.

El impacto social de estos crímenes deja un total de 36 víctimas indirectas, hijos e hijas de las fallecidas, de los cuales 26 son menores de edad. Del total de víctimas mortales, 14 eran madres, 18 de nacionalidad paraguaya, una de nacionalidad brasileña y dos pertenecían a comunidades indígenas.

Lea más: Fiscalía investiga como feminicidio el asesinato de una mujer en Paraguay

¿Cómo y dónde matan a las mujeres?

Los datos revelan que el hogar sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres: 15 feminicidios ocurrieron dentro de viviendas y cinco en la vía pública. Respecto a las armas empleadas, en 11 casos se utilizaron armas blancas, seis víctimas murieron por disparos de arma de fuego, dos por traumatismos causados por golpes y una por asfixia.

En relación con el estado de las causas judiciales, el Ministerio Público logró imputar a 15 de los presuntos responsables, mientras que cinco de los autores se quitaron la vida tras cometer el crimen. Asimismo, un sospechoso cuenta con orden de captura internacional y fue detenido en Brasil, donde será juzgado.

En dos de las causas principales se investigan de forma paralela otros delitos conexos, como presunto maltrato infantil y tentativa de abuso sexual.

Lea más: Víctimas colaterales de feminicidio: intentarán una vez más incluir subsidio a hijastros