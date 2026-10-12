Policía investiga presunto feminicidio en Katueté, Canindeyú

Uniformados de la Subcomisaría 18 de la Colonia Kumanda Kaí, Katueté, departamento de Canindeýu, intervinieron en un hallazgo de cadáver de una mujer alrededor de las 13:30 de este lunes.

La Policía fue alertada sobre la situación por la madre de la víctima fatal y al llegar ala vivienda, localizaron a Carla Buratti (38), sin signos de vida en una cama.

“Se pudo observar a la víctima tendida en una cama, sin signos vitales y envuelta entre las sábanas. Alrededor de la habilitación habían manchas de color rojo, presumiblemente sangre”, menciona un reporte policial.

Según la Policía Nacional, el sospechoso del crimen sería su pareja, Alexandre Splinder Ferreira (31). Además de la intervención de la Policía para recolectar datos, el caso fue comunicado al fiscal Óscar Paredes, al igual que al Departamento de Criminalística y de Investigación de Hechos Punibles.

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Feminicidios y violencia en Paraguay

Este mes de octubre está siendo marcado por dos casos que conmueven a la sociedad: Deisy Paola Giménez Segovia (22) fue asesinada a balazos durante la noche del jueves pasado en Lambaré mientras iba a su trabajo.

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La Policía identificó como presunto autor a su expareja, Aldo Alexis Duarte (26), contra quien la joven ya había presentado una denuncia. El sospechoso se encuentra detenido.

Días después se reportó un intento de feminicidio en la ciudad de Limpio, donde la víctima recibió varias puñaladas por parte de su agresor, pero que se salvó tras la intervención de su hijo. El sospechoso fue identificado como Miguel Ángel Romero, quien cuenta con orden de captura por violencia familiar y fue capturado posteriormente en Capiatá.

Mientras estas situaciones se dan en el país, la ministra de la Mujer, Alicia Pomata defendió la presencia de 16 representantes paraguayos acreditados ante el comité de la ONU que evalúa el cumplimiento de los derechos de las mujeres en Ginebra, Suiza. Alegó que deben estar representados los tres poderes del Estado y otras instituciones.

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