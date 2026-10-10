Feminicidio en Lambaré: imputan a Aldo Duarte y piden su prisión preventiva

La agente fiscal de la Unidad Penal de Lambaré, Amelia Bernal Jara, formuló la imputación formal contra Aldo Alexis Duarte Moreira (26) por la presunta comisión de los hechos punibles de feminicidio y homicidio doloso en calidad de autor.

La imputación responde al ataque registrado en la noche del pasado 8 de octubre de 2026, cuando la joven Deisy Paola Giménez Segovia, de tan solo 22 años, fue interceptada y acribillada a balazos en plena vía pública cuando se dirigía a su puesto de trabajo en el barrio Santa Lucía.

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El trágico hecho quedó grabado en cámaras de seguridad.

Tras permanecer varias horas prófugo de la Justicia, el sospechoso se entregó a la Policía Nacional cerca de las 23:20 del viernes 9 de octubre. Posteriormente, quedó a disposición plena de la representación fiscal y del Juzgado de Turno.

Silencio en la indagatoria y pedido de prisión preventiva

Durante la mañana de este sábado, Duarte Moreira fue conducido bajo un estricto dispositivo de seguridad hasta la sede del Ministerio Público para cumplir con el trámite de la declaración indagatoria, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal. Asistido por el defensor público de turno, el procesado optó por hacer uso de su derecho constitucional y se abstuvo de prestar declaración ante la fiscala del caso.

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Pese al silencio del imputado, los elementos colectados por los investigadores, entre ellos los videos del circuito cerrado que muestran el auto Toyota Runx y la ejecución, resultan contundentes para sostener la causa penal.

La representación fiscal solicitó formalmente la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado, considerando la extrema gravedad del hecho, el peligro inminente de fuga que quedó demostrado durante su huida y la necesidad de resguardar la integridad de los familiares de la víctima.