Ataque a comisaría de Ybyrarobaná: familiares rechazan versión del Gobierno sobre autoría del EPP

El 22 de julio de este año, el Puesto Policial N° 4 de Naranjito, en el distrito de Ybyrarobaná, sufrió un ataque armado que dejó dos agentes policiales y un civil muertos.

Una familiar de una de las víctimas denunció la falta de avances en la investigación y cuestionó la versión del Gobierno que atribuye el hecho al autodenominado EPP.

“Hasta el día de hoy, nadie se comunicó con nosotros. Nadie”, manifestó la mujer, quien reclamó respuestas sobre el caso y pidió que se esclarezcan las circunstancias del ataque.

Los fallecidos fueron identificados como los suboficiales Atilio Martínez Barrios y Herminio Ojeda González y el civil Josemar Escobar Piris, quien se desempeñaba como secretario de los agentes policiales de ese puesto.

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Rechazan versión de autoría del EPP

La familiar rechazó las declaraciones del ministro del Interior, Enrique Riera, quien atribuyó al EPP la autoría del asesinato de los policías. A su criterio, esa hipótesis habría sido utilizada para dar por cerrado el caso sin profundizar en la investigación.

“Repudio esa opinión que emitió el ministro al decir que fue el EPP como para que se termine. Lo que buscaban es que se termine, pero no”, expresó.

Piden investigar a policías sobrevivientes del ataque

La mujer solicitó que se investigue al comisario Julio Cabañas y a los uniformados que sobrevivieron al atentado, Víctor Gavilán y Édgar Núñez. También cuestionó la versión brindada por los agentes sobre lo ocurrido durante el ataque.

“A mí no me van a meter en la cabeza que Gavilán se salvó porque un niño no supo disparar, hasta yo le hubiera dado si estaba a centímetros de él. Nadie le va a creer esa versión de que supuestamente cinco chicos de 17 años no lo pudieron cargar y que supuestamente, por eso, tuvo la suerte de correr. Pero sí a mi hermano, que era un feroz tipo, le pudieron llevar hasta cierto lugar y lo prendieron fuego”, cuestionó.

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Entre los puntos que considera llamativos, mencionó que el comisario Cabañas se habría retirado del lugar minutos antes del ataque y que dejó su vehículo en el predio de la comisaría, donde posteriormente fue incinerado.

Además, pidió que se informe si se realizó la prueba de parafina a los policías que sobrevivieron al atentado. También afirmó que el comisario Cabañas y el suboficial Gavilán están “escondidos” y sostuvo que ambos cuentan con protección. “Ellos son protegidos, de eso no me cabe dudas. Alguien los está protegiendo”, manifestó.

Recuerdan otro ataque contra el hermano

La familiar también recordó un episodio en julio de 2024, cuando su hermano se encontraba en la misma comisaría y recibió una llamada para cubrir una fiesta en un camino vecinal que conduce a Primero de Marzo. Según relató, fueron atacados durante el trayecto, pero ese hecho no fue investigado.

“Esa vez mi hermano nos dijo que no le quisieron matar nomás porque sobre mi cabeza dispararon”, reveló. La mujer consideró que, en aquella ocasión, su hermano no fue asesinado porque no era el objetivo del ataque.

Según su interpretación, su hermano tampoco era el objetivo en el episodio en el que finalmente perdió la vida. “Solamente estuvo en el lugar equivocado y en la hora equivocada”, afirmó.

Asimismo, cuestionó que el ataque de 2024 ni siquiera haya sido denunciado por la Policía, una situación que, según señaló, refuerza sus dudas sobre el tratamiento de ambos episodios.

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Reclaman justicia para las tres víctimas

La familiar lamentó la muerte de su hermano y del otro agente policial, y sostuvo que ambos fueron entregados. “Ellos no se merecían”, expresó.

También insistió en que se esclarezcan los hechos y se determinen las circunstancias en las que murieron las tres víctimas del ataque a la comisaría de Ybyrarobaná.

“Todos pedimos justicia, tanto para su camarada como el civil, a quien mi hermano admiraba muchísimo por lo servicial que era con ellos. Y por mi hermano, que era ejemplar y que cruelmente nos arrebataron”, expresó.