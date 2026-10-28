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Policiales
28 de octubre de 2026 - 08:50

Detienen a paraguayo vinculado a una red que enviaba droga a Europa

Tres agentes de policía armados y un hombre de camiseta azul bajo custodia en una escena rural nocturna.
Agentes de Interpol arrestan a un sospechoso de tráfico de drogas en Concepción.Gentileza

El Departamento de Interpol en su capítulo paraguayo detuvo a un hombre sindicado por ser el nexo para el envío de droga de Paraguay a Europa. Su captura se produjo en la ciudad de Concepción.

Por ABC Color
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El detenido fue identificado como Mateo González Paredes, paraguayo de 38 años, sobre quien pesaba una orden de captura a nivel nacional e internacional. “Esta persona estaba siendo investigada por un hecho registrado en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en el año 2023. En ese entonces había intentado sacar del país mercaderías como harina o almidón, en cuyo interior iban mimetizadas cargas de cocaína”, recordó el subcomisario Omar Ovelar de la Interpol.

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Detenido en Concepción

El procedimiento se llevó a cabo sobre la ruta departamental D-028, tramo Hugua Ñandú–Sargento José Félix López (ex Puentesiño), distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción. “Este hecho aconteció en base a una orden de captura nacional e internacional que posee esta persona, en base a un hecho de tráfico internacional de drogas y crimen organizado”, insistió la autoridad.

El detenido era buscado en el marco de una causa penal vinculada a una presunta organización criminal investigada durante el operativo “Betroka”, iniciado en marzo de 2023 por la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos de la Policía Nacional.

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“Dentro de la estructura, esta persona se encargaba de la parte logística, o sea, del transporte de la mercadería, en este caso del producto que es la droga. Esta persona, una vez detenida, ya quedó a disposición de la fiscalía que lleva la investigación y del juzgado competente”, indicó Ovelar.

Operaban en el norte

Según la investigación, la organización presuntamente operaba en los departamentos de Concepción y Amambay, dedicándose al tráfico de sustancias estupefacientes por vía terrestre y aérea, así como al procesamiento y posterior envío de drogas hacia países europeos mediante contenedores de carga.

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“Ya hubo otras personas que fueron investigadas, existen detenidos en el marco de esta causa. En resumen es un seguimiento a lo que se originó en el 2023. De la misma forma, cabe mencionar que hay personas que formaron parte del esquema, que están siendo investigadas y que estamos tratando de ubicarlas para ponerlas a disposición de la justicia”, finalizó el subcomisario Ovelar.

La causa contempla presuntos hechos punibles relacionados con crimen organizado, tráfico internacional de drogas, posesión de sustancias estupefacientes y asociación criminal, entre otros.

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El procedimiento se realizó en cumplimiento del Oficio Judicial N.º 147, de fecha 12 de junio de 2025, emanado del Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado, Primer Turno de Asunción.

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