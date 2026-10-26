Estigarribia urge a Peña priorizar la salud, la inseguridad y la educación antes que las candidaturas

Durante una reciente gira departamental, el jefe departamental cuestionó la gestión del Ejecutivo nacional, especialmente ante las dificultades crónicas que atraviesan los servicios públicos de salud, la creciente inseguridad que afecta a las familias y las precarias condiciones de numerosas instituciones educativas.

¿Qué cuestionó el gobernador Ricardo Estigarribia al gobierno de Santiago Peña?

El precandidato sostuvo que la discusión política nacional no puede limitarse a la puja por cargos presidenciales mientras miles de paraguayos continúan esperando respuestas a sus necesidades cotidianas.

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Estigarribia fue intendente de Villa Elisa con una recordada gestión durante la pandemia. Fue electo gobernador de Central en 2023 tras la cuestionada gestión del condenado Hugo Javier González (ANR, HC). En las últimas semanas, el jefe departamental centró la publicidad de su gestión en donativos de insumos médicos, la construcción de clínicas y promesas de mejoras en el trasporte público.

En el marco de su propio proyecto político, Estigarribia también lanzó críticas a la interna de la oposición, señalando que su propuesta busca consolidar una alternativa que combine experiencia de gestión, renovación partidaria y unidad, tomando como base su administración al frente de la Gobernación de Central.

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“La unidad no se construye solamente hablando de candidaturas, sino escuchando a la dirigencia y poniendo por delante las necesidades de la gente. Paraguay necesita una alternativa que dé respuestas a los problemas reales de las familias”, enfatizó mediante un comunicado.

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¿Cuáles son las prioridades ciudadanas que exige el sector político?

Ante este escenario político, el jefe departamental inició el domingo pasado una serie de encuentros estratégicos con la dirigencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). El propósito central es fortalecer las bases partidarias, fomentar la cohesión interna y estructurar una propuesta de país con miras a las elecciones generales del 2028.

La primera jornada de diálogo se llevó a cabo en las ciudades de Itá y Ypacaraí, donde el mandatario departamental compartió con autoridades municipales, concejales y referentes locales del liberalismo.

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¿Cómo encara el Partido Liberal la construcción de su proyecto para el 2028?

Estas actividades forman parte de un itinerario que se extenderá progresivamente por los distintos distritos del departamento Central y varias regiones del interior del país, con el fin de promover la participación activa de las bases en el diseño de la agenda nacional.

Con esta estrategia, indicaron los organizadores, el sector busca devolverle protagonismo al Partido Liberal como una fuerza política competitiva, capaz de interpretar el descontento ciudadano y ofrecer soluciones concretas a los desafíos estructurales del Paraguay.