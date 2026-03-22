Iglesia de Trinidad: roban dinero en la casa parroquial

El comisario Lorenzo Vera, de la Comisaría 12ª de Asunción, informó que el hurto fue denunciado por el párroco tras constatar la desaparición del dinero al regresar a la vivienda.

Según el reporte, los autores forzaron el portón trasero y luego la puerta de acceso, ingresando a la casa parroquial, donde revolvieron varias habitaciones.

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Actuaron en pocos minutos

El párroco Ricardo Moreno relató que tanto él como otro sacerdote salieron en horas de la mañana para celebrar misa, momento que fue aprovechado por los delincuentes.

Imágenes de circuito cerrado muestran que un vehículo sin chapa llegó al lugar y que tres personas descendieron, ingresaron y permanecieron en el interior durante aproximadamente 18 minutos.

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Se llevaron solo dinero

Los desconocidos fueron directamente a las habitaciones de los sacerdotes, donde se encontraba el efectivo, y no sustrajeron otros objetos de valor.

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El dinero robado correspondía a una donación recibida días atrás y que iba a ser destinada a refacciones del templo, incluyendo mejoras en el techo y el sistema de climatización.

Si bien no se precisó el monto, tanto la Policía como los responsables de la parroquia coincidieron en que se trata de una suma importante.

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Sospechan que sabían del dinero

Tanto investigadores como responsables de la iglesia no descartan que los autores hayan tenido conocimiento previo de la existencia del dinero en el lugar, debido a que fueron directamente a buscarlo.

El efectivo aún no había sido depositado en una entidad bancaria, pese a que —según indicaron— se estaba realizando ese proceso por etapas.

Investigación en curso

Personal de Criminalística y del Departamento de Investigación de Delitos intervino en el sitio, donde se levantaron evidencias que podrían ayudar a identificar a los responsables.

Las autoridades también analizan imágenes de cámaras de seguridad de la zona para avanzar en la pesquisa.