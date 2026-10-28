Fuga de condenados: imputan a exdirector de penal de máxima seguridad

La fiscala de Emboscada, Fabiola Sosa Dalla Fontana, formuló imputación penal contra Pablo Abel González Apuril, hoy exdirector del Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”, de Emboscada. en el marco de la investigación relacionada a la fuga de dos personas privadas de libertad. Además, solicitó su prisión.

Los hechos atribuidos al exdirector penitenciario son la frustración de la persecución y ejecución penal (art. 292) y la realización por funcionario (art. 293), de acuerdo con el Código Penal. En este contexto, la agente fiscal solicitó un plazo de 6 meses para concluir la investigación, que posteriormente puede ser prorrogado en forma extraordinaria.

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De acuerdo con los datos descritos en la imputación fiscal, el 25 de octubre, a las 0:30, los privados de libertad Ever Alejandro Ozuna y Ricardo Arsenio Merlo, lograron burlar la seguridad y escaparon de la Penitenciaria Martín Mendoza de Emboscada.

Ya en horas de la mañana, el subjefe de Seguridad del recinto, Mario Cristaldo, dio instrucciones al agente penitenciario Pedro Antonio Balbuena Gayoso, para que procediera a extraer los celulares de los privados de libertad y que los depositara en un bolsón a fin de trasladar estos dispositivos fuera de la penitenciaria.

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Dicha instrucción, supuestamente provino del jefe de seguridad del penal, Aldo Galeano, quien a su vez recibió la orden de parte del entonces director Pablo González.

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Se presume que los dispositivos extraídos del penal tendrían contendrían información de alto valor, al menos para esta causa y también para otras investigaciones penales, por lo que se procedió a su desaparición.

Fugado era jefe de secuestradores y cumplía pena de 23 años de cárcel

El peligroso criminal Ever Alejandro Ozuna López, alías Tanchí, es uno de los dos fugados del “Martín Mendoza”. En 2024 fue condenado a 23 años de prisión más 5 años de medidas de seguridad por secuestros en Capitán Bado, departamento de Amambay.

Tanchí y otros tres miembros de su gavilla de secuestradores identificados como su hermano Fermín Manuel Ozuna López (28), Idalino López (26) y Favio Martínez Martínez (25), fueron detenidos en el marco de la Operación Sapucái desplegada por efectivos del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional el 17 de diciembre de 2020 en el predio de la estancia Indio Cue, de la colonia Sapucái, en el distrito de Yby Yaú, departamento de Concepción.

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Durante aquel operativo policial también fueron abatidos tres integrantes de la gavilla criminal identificados como Luis Enrique Montanía López, de 22 años; Pablo Antonio Benítez Paiva, de 28 años, y Edgardo Giménez Pavón, de 25 años.

Los antecedentes también refieren que, Tanchí y su grupo fueron autores del secuestro exprés del ganadero brasileño Roberto Carlito Perotti y su familia en su estancia Virgen de Caacupé de la colonia Ka’aguy Poty, en Capitán Bado.

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El plagio ocurrió el 12 de noviembre de 2019, cuando cinco criminales irrumpieron en la propiedad y tomaron de rehenes al estanciero y a los miembros de su familia. Inicialmente, exigieron US$ 100.000 para liberar a los rehenes; pero, finalmente las víctimas fueron liberadas tras el pago de US$ 15.000.

En el 2020, Tanchi se desempañaba como una especie de administrador de las propiedades que pertenecían a su antiguo jefe, el narco Jarvis Chimenes Pavão, entre ellas justamente la estancia Indio Cue donde se ejecutó la operación Sapucái.