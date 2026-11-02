Superclásico: imputan y piden la prisión de seis hinchas por disturbios

Un total de seis personas fueron aprehendidas por la Policía, este domingo en el marco del superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia, realizado en el estado La Nueva Olla. Las mismas fueron imputadas por la fiscala Cleider Velázquez por los supuestos hechos punibles de perturbación de la paz pública, resistencia y transgresión a la Ley de Eventos Deportivos.

En el marco de la investigación, la representante del Ministerio Público convocó este lunes a los imputados, Artemio Irigoyen, Ángel Amarilla, Víctor Benítez, Juan Carreras, Thiago Pereira y Matías Vázquez, para tomarles audiencia indagatoria, durante la cual, todos ahora imputados se abstuvieron de brindar declaración bajo la asistencia de defensores públicos.

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Según indicó la fiscala a ABC, estas personas se encontraban en la zona de Preferencias, desde donde habrían protagonizado los incidentes.

Así también, la agente fiscal del Sector 1 de la Fiscalía solicitó la aplicación de la prisión preventiva para los encausados. La investigación fiscal se tramita ante el juzgado penal de Garantías N° 2, a cargo de Alicia Pedrozo, quien deberá citar a todos a una audiencia de imposición de medidas.

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Entre otras cuestiones, la fiscala Velázquez refirió que solicitó las filmaciones de las cámaras de seguridad del estadio de La Nueva Olla a modo de identificar a más personas y los hechos, específicos, que llevaron a cabo. También, aguarda las imágenes de la Policía Nacional que solicitó a fin de tener mejor detalle de la conducta de los encausados.

Resultados del operativo policial en el Superclásico

La Policía informó que durante los operativos enmarcados en el Superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia, varios hinchas azulgranas fueron aprehendidos por disturbios, entre ellos los que invadieron el campo de juego, y dos policías resultaron lesionados.

El comisario Pablo Insfrán, jefe de la comisaría 4ª Asunción, informó que los controles llevados a cabo en las adyacencias del estadio arrojaron resultados varios:

Alcotest positivo: 36 aficionados, 31 de Cerro Porteño y 5 de Olimpia.

Petardos: dos hinchas de Olimpia fueron sorprendidos con bombas de humo, según Insfrán.

Estupefacientes: cuatro simpatizantes de Olimpia fueron aprehendidos por tenencia no autorizada de supuestas sustancias estupefacientes (Ley 1340/88) y trasladados a la Comisaría 21ª.

Ley 7269/24: otros dos hinchas de Olimpia, uno de ellos adolescente, fueron trasladados a la misma sede por transgredir las prohibiciones de la norma.

Cuidacoches: 22 personas fueron registradas y verificadas en el operativo anticuidacoches de los alrededores.

Superclásico también dejó un fallecido

En horas de la madrugada de hoy, llegó hasta el Hospital de Trauma Jorge Daniel Acosta (25), ya sin signos de vida. Igualmente, los médicos de Urgencias del nosocomio llevaron a cabo maniobras de reanimación, pero sin éxito, confirmando posteriormente su deceso.

Como causa de muerte se declaró un shock hipovolémico a causa de la herida de arma blanca en el pecho.

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De acuerdo con los datos de la Policía, el joven fue trasladado en un vehículo particular, por dos personas que fueron identificadas como Rubén Darío Giménez (34) y José Epifanio Cuevas (28), quienes tras dejar a la víctima en el hospital, abandonaron rápidamente el luegar.

El tío de Rubén Giménez, Francisco Javier Melgarejo, indicó a ABC que el joven – que deja un hijo de seis años - es oriundo de Lambaré, aficionado del club Cerro Porteño y fue hasta el estadio para ver el superclásico.

Melgarejo expuso que maneja la versión de que a su sobrino “le emboscaron los de la barra de Olimpia”, ya en Lambaré.