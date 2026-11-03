Familiares de joven fallecido en accidente temen que se levante la medida alternativa

Familiares de Matías Eduardo González Chávez (17), quien falleció a causa de un accidente de tránsito sobre la Avda. Mcal. López, se manifestaron en la mañana de este martes frente al Juzgado de Primera Instancia de San Lorenzo.

Los allegados a Matías temen que el Juzgado revoque la medida de prisión preventiva de Jorge Antonio Romero Gómez, imputado por homicidio culposo por la fiscal Mirta Rivas tras el hecho.

La madre de Matías, Delcy Ramona González Chávez, pidió justicia para su hijo. Lamentó que haya fallecido a causa de la inconsciencia de una persona.

“Nosotros estamos muy consternados. ¿Quién me devuelve a mi hijo? Solo queremos justicia”, expresó la madre entre lágrimas.

Por su parte, el abogado de la querella adhesiva, Luis Acuña, explicó que los familiares se acercaron para manifestar su preocupación ante la posible medida que adoptaría el juzgado de origen, a cargo del juez Juan Francisco Recalde, quien actualmente es reemplazado por el juez Ronald González.

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“Los familiares temen que el juzgado revea la postura adoptada sobre la prisión preventiva. La defensa podría presentar algún pedido de revisión, y es lo que los familiares temen. Por supuesto, que nosotros vamos a oponernos como querella y vamos a estar observando de cerca los procedimientos”, expresó el letrado.

Accidente ocurrió el sábado de madrugada

El accidente fatal ocurrió el sábado a las 02:00, sobre la Avda. Mariscal López, frente al acceso principal del Shopping Pinedo. En el percance estuvieron involucrados un automóvil Toyota IST negro, del año 2003, y una camioneta Audi Q7.

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El automóvil estaba al mando de Marilia Janet Méndez y se encontraba detenido a la espera del cambio de luz del semáforo cuando fue embestido por la camioneta conducida por Jorge Antonio Romero Gómez.

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Según datos obtenidos de las imágenes de circuito cerrado, se puede observar que la camioneta circulaba a gran velocidad, salió del carril derecho y volvió a ingresar al mismo antes de chocar contra la parte trasera del Toyota IST. A raíz del impacto, el automóvil realizó un giro de aproximadamente 360 grados.

Como consecuencia del violento choque, falleció Matías Eduardo González Chávez, quien viajaba como acompañante en el asiento trasero del Toyota IST. Los bomberos y paramédicos intentaron reanimarlo durante más de 40 minutos, pero el adolescente murió en el lugar.

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El percance también dejó otros dos heridos: Néstor Sebastián Candia Méndez y César Daniel Flores Céspedes, ambos de 18 años, quienes, según los datos, sufrieron coágulos en el cerebro a causa del fuerte impacto. Los jóvenes fueron trasladados al Hospital de Calle’i y al Hospital CEME, respectivamente.