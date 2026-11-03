Policía recaptura en Ypejhú a narco fugado de Emboscada

El narcotraficante Robert Arsenio Merlo Villalba (44), uno de los dos convictos que el pasado 25 de octubre se fugaron de la penitenciaría Martín Mendoza de Emboscada, fue recapturado esta mañana en el centro de Ypejhú, departamento de Canindeyú, en la frontera con Brasil.

Fuentes policiales informaron que el hombre, quien cuenta con condenas por homicidio y narcotráfico, inicialmente intentó engañar a los uniformados proporcionando la identidad de su hermano. Sin embargo, las consultas posteriores mediante el sistema de identificación de huellas dactilares AFIS confirmaron que se trataba de uno de los internos fugados de la penitenciaría, considerada de máxima seguridad.

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Traslado bajo custodia policial

Los intervinientes comunicaron el procedimiento al fiscal Néstor Narváez, de la Unidad Penal de Curuguaty. Por razones de seguridad, el director de Policía de Canindeyú dispuso que el recapturado fuera trasladado hasta la Comisaría 5ª de Curuguaty.

En esa dependencia se iniciaron los trámites correspondientes para su posterior traslado al establecimiento penitenciario que determinen las autoridades.

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El segundo fugado sigue prófugo

En tanto, el otro evadido de la cárcel de Emboscada, el presunto sicario y secuestrador Éver Alejandro Ozuna López (35), alias “Tanchí”, continúa prófugo. Agentes de la Policía Nacional mantienen su búsqueda para dar con su paradero.