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Policiales
03 de noviembre de 2026 - 23:18

Policía recaptura en Ypejhú a narco fugado de Emboscada

Hombre de camiseta oscura en comisaría, posando frente a cartel de la Policía Nacional, con actitud tranquila.
La Policía Nacional recaptura a Robert Arsenio Merlo Villalba en Ypejhú tras su fuga de la cárcel de Emboscada.

El narcotraficante Robert Merlo Villalba fue detenido en Ypejhú, Canindeyú, tras intentar engañar a los policías con la identidad de su hermano. Su compañero de fuga continúa prófugo.

Por ABC Color
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El narcotraficante Robert Arsenio Merlo Villalba (44), uno de los dos convictos que el pasado 25 de octubre se fugaron de la penitenciaría Martín Mendoza de Emboscada, fue recapturado esta mañana en el centro de Ypejhú, departamento de Canindeyú, en la frontera con Brasil.

Fuentes policiales informaron que el hombre, quien cuenta con condenas por homicidio y narcotráfico, inicialmente intentó engañar a los uniformados proporcionando la identidad de su hermano. Sin embargo, las consultas posteriores mediante el sistema de identificación de huellas dactilares AFIS confirmaron que se trataba de uno de los internos fugados de la penitenciaría, considerada de máxima seguridad.

Lea más: Tras la crisis por la fuga, el excomandante Aldo Pastore asoma como viceministro

Traslado bajo custodia policial

Los intervinientes comunicaron el procedimiento al fiscal Néstor Narváez, de la Unidad Penal de Curuguaty. Por razones de seguridad, el director de Policía de Canindeyú dispuso que el recapturado fuera trasladado hasta la Comisaría 5ª de Curuguaty.

En esa dependencia se iniciaron los trámites correspondientes para su posterior traslado al establecimiento penitenciario que determinen las autoridades.

Lea más: Fuga en Emboscada: revelan cómo escaparon y abren sumario a seis guardiacárceles

El segundo fugado sigue prófugo

foto
ÉverAlejandro Ozuna Lòpez, alias Tanchi, cuando fue detenido en diciembre de 2020.

En tanto, el otro evadido de la cárcel de Emboscada, el presunto sicario y secuestrador Éver Alejandro Ozuna López (35), alias “Tanchí”, continúa prófugo. Agentes de la Policía Nacional mantienen su búsqueda para dar con su paradero.

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