Adolescente de 15 años fue baleada cuando se dirigía a su colegio

Un grave episodio de violencia registrado en Eusebio Ayala, departamento de Cordillera, tiene como víctima a una estudiante de 15 años. Según los datos, fue atacada con arma de fuego mientras se dirigía al colegio.

De acuerdo con los primeros datos, la menor habría sido interceptada por un desconocido en las inmediaciones de la Quinta Ramírez, en un sector despoblado. El hombre habría efectuado varios disparos contra ella y luego se dio a la fuga.

Tras lo ocurrido, vecinos del lugar acudieron en su auxilio y la llevaron a la Unidad de Salud Familiar (USF) de Colonia Curupayty. Debido a la gravedad de las heridas, fue derivada a un centro asistencial mejor equipado.

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El jefe de la Comisaría de Eusebio Ayala, comisario Néstor Casco, confirmó el suceso, aunque indicó que todavía no cuentan con información precisa sobre las circunstancias del caso y evitó brindar mayores detalles.

Por el momento, se desconoce la identidad del responsable y el móvil del ataque.

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