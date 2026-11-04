ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Policiales
04 de noviembre de 2026 - 19:11

Hallan muerto al presunto agresor de una colegiala en Eusebio Ayala

Adolescente de 15 años fue baleada en Eusebio Ayala
Adolescente de 15 años fue baleada en Eusebio Ayala

Una adolescente de 15 años fue víctima de un presunto intento de feminicidio este miércoles en Eusebio Ayala, departamento de Cordillera. Horas después, el presunto agresor fue hallado muerto.

Por Faustina Agüero
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La adolescente fue atacada cuando se dirigía a su lugar de estudios, en un colegio público de la ciudad de Eusebio Ayala. Recibió un disparo de arma de fuego, sufrió lesiones en el hombro izquierdo y un refilón en la zona de la cabeza. El supuesto autor fue encontrado posteriormente sin vida y se presume que se autoeliminó.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:16, en la vía pública. Según el informe de la Comisaría 7ª de Eusebio Ayala, los agentes recibieron una llamada telefónica anónima que alertó sobre una persona tendida en el suelo.

Al llegar al sitio, los intervinientes encontraron a la adolescente herida. Personal de salud que se encontraba en la zona la auxilió y trasladó hasta el hospital local. Posteriormente, fue derivada a Asunción para recibir atención médica especializada.

Lea más: Crimen en Eusebio Ayala: lo que se sabe del feminicidio y los aprehendidos

Presunto agresor fue encontrado sin vida

En prosecución de las averiguaciones, los policías localizaron al supuesto agresor, identificado como Rolando Junior Meza González (30), a unos tres kilómetros del lugar del ataque, en una zona boscosa de la compañía Cerro Guy. El hombre fue hallado sin signos de vida.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un revólver niquelado, que tenía un cartucho percutido en uno de sus alvéolos, además de un teléfono celular, dos cajetillas de cigarrillos, una riñonera y un quepis.

En el lugar intervinieron agentes de Criminalística de Cordillera, un médico forense y funcionarios del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.

Lea más: Feminicidio en Pedro Juan Caballero: ¿autor imitó el caso de Eusebio Ayala?

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
03
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
04
Economía
Comunicado del Banco Atlas
Ver más
05
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más

Te puede interesar