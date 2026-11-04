Hallan muerto al presunto agresor de una colegiala en Eusebio Ayala

La adolescente fue atacada cuando se dirigía a su lugar de estudios, en un colegio público de la ciudad de Eusebio Ayala. Recibió un disparo de arma de fuego, sufrió lesiones en el hombro izquierdo y un refilón en la zona de la cabeza. El supuesto autor fue encontrado posteriormente sin vida y se presume que se autoeliminó.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:16, en la vía pública. Según el informe de la Comisaría 7ª de Eusebio Ayala, los agentes recibieron una llamada telefónica anónima que alertó sobre una persona tendida en el suelo.

Al llegar al sitio, los intervinientes encontraron a la adolescente herida. Personal de salud que se encontraba en la zona la auxilió y trasladó hasta el hospital local. Posteriormente, fue derivada a Asunción para recibir atención médica especializada.

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Presunto agresor fue encontrado sin vida

En prosecución de las averiguaciones, los policías localizaron al supuesto agresor, identificado como Rolando Junior Meza González (30), a unos tres kilómetros del lugar del ataque, en una zona boscosa de la compañía Cerro Guy. El hombre fue hallado sin signos de vida.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un revólver niquelado, que tenía un cartucho percutido en uno de sus alvéolos, además de un teléfono celular, dos cajetillas de cigarrillos, una riñonera y un quepis.

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En el lugar intervinieron agentes de Criminalística de Cordillera, un médico forense y funcionarios del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.

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