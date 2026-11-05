Intento de robo de cajero en San Lorenzo: aprehenden a cuatro personas

Agentes de la Policía Nacional aprehendieron a cuatro extranjeros durante un allanamiento en una vivienda del barrio Santa María, de San Lorenzo. Los investigadores los vinculan con el intento de robo de un cajero automático ocurrido el 23 de octubre en el barrio Reducto.

El procedimiento se realizó alrededor de las 21:15 de este miércoles, en las calles Panambi Vera y Coronel Félix Cabrera. Se hizo bajo dirección del agente fiscal César Jiménez, de la Unidad Penal N° 2 de San Lorenzo, con orden de la jueza penal de garantías María Elena Cañete.

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Quiénes fueron aprehendidos

Los aprehendidos son Maurelis Yederlis Rojas Cueva, venezolana, de 28 años; Dayaine Oni Caller, boliviana, de 22; Randy Donniel Contreras Esculpi, venezolano, de 21; y Adail José Sole Bastardo, venezolano, de 42.

Frente a la casa, los agentes vieron un Ford EcoSport con orden de búsqueda y localización. Su conductor huyó y dejó dentro a las dos mujeres, que no supieron explicar por qué estaban allí. Los dos hombres estaban en el inmueble. Uno de ellos intentó irse al notar la presencia policial y fue reducido.

El comisario José Ayala, del Departamento de Investigaciones de Central, informó que dos o tres personas lograron escapar y que están siendo identificadas.

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Lo que se incautó

En la vivienda y su predio, la Policía halló:

el Ford EcoSport, año 2020, color plata;

tres motocicletas: dos Kenton, modelos Classic y Dakar, y una Leopard tipo trail;

cinco teléfonos celulares, tres de los aprehendidos y dos dentro del inmueble;

una factura de compra del 7 de octubre de un local de Fernando de la Mora.

La factura detalla una manguera de aire y agua, guantes, cinta aisladora, una linterna manos libres y cuatro bolsos de protección azules. Según Ayala, son elementos que habrían servido para el hecho.

El hecho investigado

El intento de robo ocurrió el 23 de octubre, a las 03:02, en el cajero ubicado al costado de la Cooperativa Reducto. Los autores llevaban balones de oxígeno, cables y una batería. Un guardia de seguridad los vio y huyeron.

El director de Investigación de Hechos Punibles, comisario general Javier Flores, explicó que el análisis de elementos técnicos condujo a los investigadores hasta la casa. Ayala dijo que el personal mantuvo vigilancia durante días y que el vehículo es el usado para la fuga.