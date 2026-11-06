El “presidente” Alliana y su cúpula de seguridad

La crisis política actual podría afectar directamente a la cúpula de seguridad del Estado paraguayo, que está conformada principalmente por el Ministerio del Interior (MI), el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) y el Consejo de Defensa Nacional (Codena).

Tras la renuncia del abogado Enrique Riera Escudero, de 67 años, quien volvió al Senado, desde anoche el ministro del Interior interino es el comisario general comandante retirado Carlos Humberto Benítez González, de 55 años, quien desde abril de este año venía desempeñándose como viceministro de Seguridad Interna.

Si es destituido el economista Santiago Peña Palacios, de 47 años, y si queda como presidente de la República el licenciado Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, de 52 años, este último tendrá que decidir si confirma como ministro del Interior a Carlos Benítez, lo mantiene como viceministro de Seguridad Interna o directamente nombra a nuevas autoridades en esa institución.

Lea más: Enrique Riera renuncia al Ministerio del Interior y vuelve al Senado

En cuanto a la Policía Nacional (PN), que depende directamente de la cartera de Interior, el actual comandante es el comisario general comandante César Roberto Silguero Lobos, de 55 años, y el subcomandante es el comisario general director Feliciano Martínez Peña, de 53 años, quienes asumieron en dichos cargos hace seis meses, justamente cuando el entonces comandante Carlos Benítez fue designado viceministro de Seguridad Interna.

Por otro lado, el ministro de Defensa, desde que se inició el gobierno de Santiago Peña, es el general de Ejército retirado Óscar Luis González Cañete, de 65 años, en cuya gestión se concretaron importantes transformaciones en el ámbito militar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Peña acepta renuncias del jefe de Gabinete Civil y del asesor jurídico de la Presidencia

Justamente, el comandante actual de las Fuerzas Militares (FFMM) es el general de Ejército César Augusto Moreno Landaira, de 62 años, mientras que los comandantes de las fuerzas singulares son el general de Ejército Manuel Rodríguez Sosa, de 58 años, del Ejército; el general del Aire Julio Rubén Fullaondo Céspedes, de 59 años, de la Fuerza Aérea; el vicealmirante Christian José Rotela Valdez, de 55 años, de la Armada, y el general de División Gustavo Salvador Arza Candia, de 58 años, del Comando Logístico.

Por otro lado, el ministro de la Senad es el abogado Jalil Amir Rachid Segovia, de 47 años; el ministro de Inteligencia es el abogado Marco Antonio Alcaraz Recalde, de 58 años, y el ministro del Codena es el contraalmirante retirado Cíbar Jesús Ezequiel Benítez Cáceres, de 73 años.

Lea más: José Alberto Alderete también renuncia y deja solo a Santiago Peña

El virtual presidente Alliana deberá decidir si continúa con este mismo equipo de seguridad que en teoría escogió con Peña o si le da la oportunidad a otros funcionarios para los 21 meses de gestión que le quedarán, hasta que tenga que entregar el poder en agosto de 2028.