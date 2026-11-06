Protesta contra Santiago Peña: siete aprehendidos tras incidentes y daños a sede de Ueno Bank

Siete personas fueron aprehendidas durante los incidentes registrados en la noche del jueves en el microcentro de Asunción, en el marco de las manifestaciones contra el presidente Santiago Peña por el caso Ueno Bank y en respaldo al juicio político para su destitución.

Los disturbios se produjeron en inmediaciones de las calles Palma y Nuestra Señora de la Asunción, donde un grupo de manifestantes lanzó piedras y otros objetos contra la sede de Ueno Bank, cuyos vidrios terminaron rotos. Un suboficial de la Policía también resultó herido en la cabeza y fue trasladado al Hospital de Policía.

El comisario Humberto Franco, jefe de la Comisaría 3ª de Asunción, confirmó que los siete aprehendidos permanecían en esa dependencia policial por su presunta participación en daños a bienes privados y otros hechos ocurridos durante la movilización.

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Atacaron una sede de Ueno Bank

Según el informe policial, los incidentes ocurrieron alrededor de las 23:00 del jueves. Un grupo de personas se desplazó desde las inmediaciones del Congreso Nacional hasta la intersección de Palma y Nuestra Señora de la Asunción, donde atacó el edificio bancario.

Los agentes señalaron que los manifestantes arrojaron piedras y todo tipo de objetos contra la fachada, lo que provocó la rotura de los vidrios. Durante el episodio, un policía que prestaba servicio en el lugar recibió un impacto de un objeto contundente en la cabeza.

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El uniformado fue identificado como Néstor Damián Araujo Martínez, de 26 años, suboficial ayudante con destino en la Comisaría 13 Central. Tras resultar herido, fue derivado al Hospital de Policía para recibir atención médica.

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Siete personas aprehendidas

La Policía informó que los aprehendidos son seis hombres mayores de edad, de entre 18 y 28 años, y un adolescente de 17 años. Uno de los mayores registra antecedentes penales por infracciones a la Ley 1340/88 y por hurto, según el reporte policial.

El procedimiento fue comunicado a la fiscala de turno de la Unidad Penal N.º 13, abogada Daisy Sánchez.

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Policía mantendrá despliegue permanente

El comisario Humberto Franco señaló que, cerca de las 00:45 de este viernes, la situación en el microcentro ya se encontraba más tranquila, luego de los enfrentamientos registrados durante la noche.

Consultado sobre la posibilidad de que los incidentes hayan sido provocados por personas ajenas a la movilización, el jefe policial indicó que algunos manifestantes sostuvieron que se trataba de personas que habrían acudido con otros fines y no a participar de la protesta.

Franco aseguró que el despliegue policial continuará durante las 24 horas, con relevos de personal, debido a la situación y a las manifestaciones vinculadas al caso Ueno Bank.