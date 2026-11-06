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Policiales
06 de noviembre de 2026 - 01:33

Protesta contra Santiago Peña: siete aprehendidos tras incidentes y daños a sede de Ueno Bank

Personas participan en una manifestación este jueves, en Asunción.
Personas participan en una manifestación este jueves, en Asunción.Juan Pablo Pino

Siete personas fueron aprehendidas tras los disturbios durante la protesta contra Santiago Peña. Hubo daños a un local Ueno Bank y un policía herido.

Por ABC Color
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Siete personas fueron aprehendidas durante los incidentes registrados en la noche del jueves en el microcentro de Asunción, en el marco de las manifestaciones contra el presidente Santiago Peña por el caso Ueno Bank y en respaldo al juicio político para su destitución.

Los disturbios se produjeron en inmediaciones de las calles Palma y Nuestra Señora de la Asunción, donde un grupo de manifestantes lanzó piedras y otros objetos contra la sede de Ueno Bank, cuyos vidrios terminaron rotos. Un suboficial de la Policía también resultó herido en la cabeza y fue trasladado al Hospital de Policía.

Agente policial con uniforme oscuro y detalles amarillos inclinado hacia un vehículo en un ambiente nocturno.
Un agente policial resultó herido durante el ataque a pedradas contra un local de Ueno Bank en el centro de Asunción.

El comisario Humberto Franco, jefe de la Comisaría 3ª de Asunción, confirmó que los siete aprehendidos permanecían en esa dependencia policial por su presunta participación en daños a bienes privados y otros hechos ocurridos durante la movilización.

Lea más: Cronología de una crisis: de la caída de Ueno Bank a la renuncia y el juicio político a Peña

Atacaron una sede de Ueno Bank

La imagen muestra una escena nocturna en un ambiente urbano, probablemente durante una manifestación o evento significativo. En primer plano, hay una mujer con cabello corto y castaño claro que sostiene su teléfono móvil, aparentemente grabando o fotografiando la situación. Ella está de pie en el centro de la escena, frente a una línea de policías. A la derecha, se observa un grupo de policías antidisturbios en posición de contención, con escudos y casco. Están alineados en filas, manteniendo una postura firme. Al fondo, se pueden distinguir más personas, muchas de ellas con camisetas amarillas, indicando un posible agrupamiento o manifestación organizada. El lugar parece ser una calle, con edificios visibles en el fondo que sugieren un entorno citadino, sin detalles específicos de monumentos o estadios reconocibles. No se aprecian escudos de equipos de fútbol en la imagen. La iluminación artificial proviene de faroles y tiendas en el área circundante.
Agentes policiales resguardan el local de Ueno Bank ubicado en el centro de Asunción.

Según el informe policial, los incidentes ocurrieron alrededor de las 23:00 del jueves. Un grupo de personas se desplazó desde las inmediaciones del Congreso Nacional hasta la intersección de Palma y Nuestra Señora de la Asunción, donde atacó el edificio bancario.

Los agentes señalaron que los manifestantes arrojaron piedras y todo tipo de objetos contra la fachada, lo que provocó la rotura de los vidrios. Durante el episodio, un policía que prestaba servicio en el lugar recibió un impacto de un objeto contundente en la cabeza.

El uniformado fue identificado como Néstor Damián Araujo Martínez, de 26 años, suboficial ayudante con destino en la Comisaría 13 Central. Tras resultar herido, fue derivado al Hospital de Policía para recibir atención médica.

Lea más: Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña

Siete personas aprehendidas

La Policía informó que los aprehendidos son seis hombres mayores de edad, de entre 18 y 28 años, y un adolescente de 17 años. Uno de los mayores registra antecedentes penales por infracciones a la Ley 1340/88 y por hurto, según el reporte policial.

El procedimiento fue comunicado a la fiscala de turno de la Unidad Penal N.º 13, abogada Daisy Sánchez.

Lea más: Este viernes a las 10:00 Peña o su defensa acuden al Senado

Policía mantendrá despliegue permanente

Agentes de policía con escudos y cascos en la calle, mirando a manifestantes con camiseta rayada y bandera paraguaya.
Agentes de policía forman un cordón en la calle, vigilando a manifestantes durante las movilizaciones en Asunción.

El comisario Humberto Franco señaló que, cerca de las 00:45 de este viernes, la situación en el microcentro ya se encontraba más tranquila, luego de los enfrentamientos registrados durante la noche.

Consultado sobre la posibilidad de que los incidentes hayan sido provocados por personas ajenas a la movilización, el jefe policial indicó que algunos manifestantes sostuvieron que se trataba de personas que habrían acudido con otros fines y no a participar de la protesta.

Franco aseguró que el despliegue policial continuará durante las 24 horas, con relevos de personal, debido a la situación y a las manifestaciones vinculadas al caso Ueno Bank.

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