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Policiales
09 de noviembre de 2026 - 17:52

Allanan las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo por el caso Ueno Bank

Fiscalía allana la vivienda de Santiago Peña en Asunción.
Fiscalía allana la vivienda de Santiago Peña en Asunción.ABC COlor

Una comitiva fiscal-policial se apersonó en la vivienda del expresidente Santiago Peña, en el barrio Mbocayaty de Asunción, para realizar un allanamiento. En paralelo también se realiza otro allanamiento en la residencia del expresidente del BCP Carlos Carvallo. El procedimiento se da en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank y su resolución.

Por ABC Color
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Un equipo fiscal-policial llegó durante la tarde de hoy a la residencia del expresidente Santiago Peña, en el barrio Mbocayaty de Asunción, para un allanamiento. El exmandatario actualmente se encuentra recluido en el cuartel del Regimiento Escolta Presidencial (REP) ya que está imputado en el marco de la investigación del caso Ueno Bank.

Hombre en traje oscuro y camisa blanca de pie frente a una puerta, rodeado de plantas verdes.
Fernando Núñez se presenta en una puerta de la vivienda del expresidente Santiago Peña para asistir al allanamiento fiscal en el marco de la investigación de Ueno Bank.

El operativo estuvo a cargo de las fiscales Elena Fiore y Laura Giacummo, en el marco de la causa penal por presunta lesión de confianza y otros hechos derivados del colapso del banco digital Ueno Bank.

Lea más: Allanan la mansión de Santiago Peña en San Bernardino

El domingo, también se realizó un allanamiento en la lujosa mansión de verano atribuida al expresidente Santiago Peña en Ciervo Cua, Cordillera, en el marco de la investigación al exmandatario.

El expresidente Peña es investigado por la Fiscalía en el marco de las indagaciones iniciadas la semana pasada en torno al cierre por insolvencia de Ueno Bank y el colapso del Grupo Vázquez, conglomerado empresarial que integraba esa entidad bancaria y con la que el exmandatario tuvo vínculos como accionista hasta el año pasado.

Lea más: Caso Ueno: Fiscalía pedirá ayuda a EE.UU., Luxemburgo y Argentina para rastrear dinero desviado

El Ministerio Público sostiene en su imputación que el expresidente Peña “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en Ueno Bank.

Allanan en simultáneo vivienda de Carlos Carvallo

La intervención judicial se ejecutó de forma paralela al allanamiento en el domicilio de Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), donde intervienen los agentes fiscales Cristian Ortiz y Verónica Valdez.

Carlos Dagoberto Carvallo Spalding fue imputado por lesión de confianza, administración en derecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso.

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