Fiscalía buscará abrir hoy la segunda caja fuerte hallada en Ueno

El Ministerio Público retomará este martes los trabajos para abrir una segunda caja fuerte localizada durante los allanamientos en las oficinas de Ueno Bank. Según la Fiscalía, el compartimento, de aproximadamente 1,70 metros de altura, estaba oculto detrás de una estructura correspondiente a un baño, en el sector de la terraza.

La apertura requerirá la intervención de especialistas, debido a las dimensiones y características de la caja fuerte, informó la Fiscalía. La diligencia forma parte de la investigación por presuntas irregularidades vinculadas con Ueno Bank.

Durante los procedimientos -encabezados por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimi Adle y Jorge Arce- también fue localizada una primera caja fuerte, cuya apertura demandó varias horas de trabajo de cerrajeros especializados contratados por el Ministerio Público.

En su interior fueron encontrados documentos de interés para la investigación, que quedaron incautados. Posteriormente, ambas cajas fuertes fueron lacradas, según el reporte fiscal.

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Fiscalía verificará las oficinas de Ueno Bank

Además de la apertura de la segunda caja fuerte, los agentes fiscales realizarán este martes un recorrido y una verificación de las oficinas, con el objetivo de localizar más elementos y documentación de interés para la causa.

La Fiscalía señaló que las diligencias comenzaron el lunes con allanamientos en Ueno Casa de Bolsa y continuaron en las oficinas de Ueno Bank, que estaban a cargo de Miguel Vázquez.

Durante la intervención en Ueno Casa de Bolsa, el Ministerio Público detectó que funcionarios habrían intentado destruir información relevante. A raíz de esta situación, fue detenida Andrea Benítez, jefa de Operaciones de dicha entidad financiera, quien presuntamente destruyó documentos relacionados con otra causa penal.

Benítez quedó a disposición del fiscal Federico Leguizamón, de la Unidad Barrial 2, tras las verificaciones del circuito de seguridad realizadas por el Ministerio Público. Esta mañana, fue convocada para declarar.

BCP tiene a su cargo la intervención de Ueno Bank

En cuanto a la intervención de la entidad bancaria, la Fiscalía informó que el Banco Central del Paraguay (BCP) tiene a su cargo las oficinas, mientras que la documentación permanece bajo custodia.

Según los agentes fiscales, por la envergadura de la investigación, la verificación de una institución bancaria no puede completarse en una sola jornada. El Ministerio Público señaló que el BCP dispone de 15 días para presentar su informe final.

Los procedimientos se desarrollan en el marco de la causa por presuntas irregularidades vinculadas con Ueno Bank, en la que el expresidente Santiago Peña fue imputado por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio.

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