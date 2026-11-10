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Policiales
10 de noviembre de 2026 - 08:36

Fiscalía buscará abrir hoy la segunda caja fuerte hallada en Ueno

Puerta negra con tirador metálico y medidor en la parte superior, sin personas visibles.
Detalle del sistema digital de seguridad y el mecanismo de cierre de una de las cajas fuertes halladas durante el allanamiento.Gentileza: Fiscalía

Una segunda caja fuerte, de unos 1,70 metros de altura y escondida detrás de una estructura de baño en la terraza de Ueno Bank, será abierta este martes por disposición de la Fiscalía.

Por ABC Color
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El Ministerio Público retomará este martes los trabajos para abrir una segunda caja fuerte localizada durante los allanamientos en las oficinas de Ueno Bank. Según la Fiscalía, el compartimento, de aproximadamente 1,70 metros de altura, estaba oculto detrás de una estructura correspondiente a un baño, en el sector de la terraza.

La apertura requerirá la intervención de especialistas, debido a las dimensiones y características de la caja fuerte, informó la Fiscalía. La diligencia forma parte de la investigación por presuntas irregularidades vinculadas con Ueno Bank.

Puerta metálica parcialmente abierta con marco de madera, sin personas visibles ni elementos identificativos en el interior.
Pasadizo y estructura oculta tras la pared donde fue localizada la segunda caja fuerte vinculada a la investigación a Ueno Bank.

Durante los procedimientos -encabezados por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimi Adle y Jorge Arce- también fue localizada una primera caja fuerte, cuya apertura demandó varias horas de trabajo de cerrajeros especializados contratados por el Ministerio Público.

En su interior fueron encontrados documentos de interés para la investigación, que quedaron incautados. Posteriormente, ambas cajas fuertes fueron lacradas, según el reporte fiscal.

Lea más: ¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía

Caja fuerte abierta con cerradura dañada y escombros, rodeada de botellas de licor en un ambiente interior.
Vista de la primera caja fuerte abierta tras horas de trabajo especializado por la comitiva fiscal en las oficinas de Ueno Bank.

Fiscalía verificará las oficinas de Ueno Bank

Además de la apertura de la segunda caja fuerte, los agentes fiscales realizarán este martes un recorrido y una verificación de las oficinas, con el objetivo de localizar más elementos y documentación de interés para la causa.

La Fiscalía señaló que las diligencias comenzaron el lunes con allanamientos en Ueno Casa de Bolsa y continuaron en las oficinas de Ueno Bank, que estaban a cargo de Miguel Vázquez.

Dispositivo de control de acceso Hikvision montado en pared, sin personas presentes en el interior de un edificio moderno.
Dispositivo de control biométrico en uno de los accesos a las oficinas intervenidas por el Ministerio Público y el BCP en el caso Ueno Bank.

Durante la intervención en Ueno Casa de Bolsa, el Ministerio Público detectó que funcionarios habrían intentado destruir información relevante. A raíz de esta situación, fue detenida Andrea Benítez, jefa de Operaciones de dicha entidad financiera, quien presuntamente destruyó documentos relacionados con otra causa penal.

Benítez quedó a disposición del fiscal Federico Leguizamón, de la Unidad Barrial 2, tras las verificaciones del circuito de seguridad realizadas por el Ministerio Público. Esta mañana, fue convocada para declarar.

Dos mujeres inclinadas colocan un papel en una puerta de baño, una lleva blusa blanca y pantalones oscuros, la otra usa camisa blanca.
Funcionarias del Ministerio Público realizan tareas de lacrado durante las diligencias en las instalaciones vinculadas a la causa. Los procedimientos forman parte de las medidas orientadas a asegurar el lugar y resguardar documentación clave en el marco de la investigación sobre Ueno Bank y Ueno Casa de Bolsa.

BCP tiene a su cargo la intervención de Ueno Bank

En cuanto a la intervención de la entidad bancaria, la Fiscalía informó que el Banco Central del Paraguay (BCP) tiene a su cargo las oficinas, mientras que la documentación permanece bajo custodia.

Según los agentes fiscales, por la envergadura de la investigación, la verificación de una institución bancaria no puede completarse en una sola jornada. El Ministerio Público señaló que el BCP dispone de 15 días para presentar su informe final.

Hombre de camiseta oscura sostiene documentos en una oficina de Ueno Casa de Bolsa, con expresión concentrada y ambiente desordenado.
Personal interviniente inspecciona la documentación extraída de la primera caja fuerte en el marco de la causa que investiga a Ueno Bank.

Los procedimientos se desarrollan en el marco de la causa por presuntas irregularidades vinculadas con Ueno Bank, en la que el expresidente Santiago Peña fue imputado por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio.

Lea más: Sepa todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo

Persona de pie junto a un inodoro en baño deteriorado, rodeada de escombros y una pared dañada en un ambiente interior.
Ubicación de la segunda caja fuerte, de 1,70 metros de altura, oculta detrás de la pared del baño en la terraza del edificio de Ueno Bank.

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