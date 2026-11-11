Concepción: falsos policías atacan a tiros a hombre que salió recién de la cárcel

Cerca de las 07:00 de este miércoles 11 de noviembre, dos hombres llegaron en un automóvil de color negro hasta la casa de Francisco Javier Zárate Valdez, de 31 años, quien vive en el barrio Primavera de la ciudad de Concepción.

Según las informaciones, Zárate Valdez había salido en libertad hace un mes y actualmente tiene prisión domiciliaria. Estuvo recluido por un caso de abigeato ocurrido en el Chaco.

La madre de Francisco Javier recibió a los hombres, que se identificaron como policías provenientes de la ciudad de Villa Hayes. Uno de ellos incluso tenía una plancheta donde supuestamente tenía una notificación que entregar a Zárate.

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Cuando el dueño de casa se aproximó al lugar donde estaban los dos supuestos policías, uno de ellos quitó de su cintura un arma de fuego y empezó a dispararle.

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Francisco Javier Zárate corrió, pero fue alcanzado por un disparo en la zona de la espalda. Los falsos policías abordaron nuevamente el automóvil y huyeron de la zona.

El hombre fue auxiliado por bomberos voluntarios, quienes lo trasladaron hasta el Hospital Regional de Concepción, donde ingresó a cirugía.

En el lugar del hecho se encontraron cuatro vainas servidas calibre 9 milímetros.