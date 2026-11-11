Operativo policial en Fernando de la Mora: un detenido, un aprehendido y varios demorados

Un operativo policial desplegado este miércoles en distintos puntos de Fernando de la Mora dejó como resultado la detención de un hombre que contaba con orden judicial por una causa de abuso sexual en personas indefensas y la aprehensión de otro por perturbación de la paz pública y resistencia. Durante los procedimientos también fueron incautados machetes y cuchillos.

El despliegue se realizó en el marco del operativo de seguridad y reacción en puntos estratégicos, dispuesto por la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad del Departamento Central. Según el informe oficial, fueron verificadas 79 personas, 14 automóviles, 13 motocicletas y ocho ómnibus.

Además, ocho personas fueron demoradas momentáneamente para su identificación y verificación.

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Un detenido tenía orden por abuso sexual

Uno de los detenidos fue identificado como Diego Armando Figueredo, de 43 años, quien contaba con una orden de detención y remisión firmada el 10 de noviembre por el juez penal de Garantías N.º 1 de Fernando de la Mora, Diego Corbeta.

El hombre es requerido en una causa caratulada como supuesto abuso sexual. Tras su detención, quedó a disposición de la Justicia.

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Por otra parte, fue aprehendido Carlos Ramón Delafuente Medina, de 22 años, por los supuestos hechos de perturbación de la paz pública y resistencia. De su poder fueron incautados un machetillo y un cuchillo de mesa.

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Incautaron machetes, cuchillos y estoques

El subcomisario Juan González, de la Comisaría 2ª Central, explicó que el procedimiento se desarrolló principalmente en la zona sur de Fernando de la Mora, en sectores considerados conflictivos por las denuncias de los vecinos.

El jefe policial señaló que durante las intervenciones también fueron encontrados cuchillos, machetes y estoques, algunos de fabricación casera mediante varillas metálicas.

González indicó que el operativo respondió a los reclamos de comisiones vecinales, cuyos integrantes alertaron sobre la presencia de personas que deambulan por las calles durante el día y la noche, además de situaciones vinculadas con el consumo de drogas y posibles hechos delictivos.

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Controles serán permanentes, según la Policía

El subcomisario sostuvo que estas incursiones responden a una planificación de la Dirección de Policía de Central y que se realizarán de manera periódica, en distintos horarios, tanto de día como de noche.

Durante el procedimiento, las ocho personas demoradas recibieron asistencia básica, que incluyó una ducha, almuerzo y una charla motivacional sobre las adicciones, según el reporte policial.

El operativo estuvo coordinado por el jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana, comisario principal José Acosta, con intervenciones en las zonas sur y norte de la ciudad.