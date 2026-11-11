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Policiales
11 de noviembre de 2026 - 01:19

Operativo policial en Fernando de la Mora: un detenido, un aprehendido y varios demorados

Cinco policías uniformados rodean a tres hombres contra una pared blanca, con las manos levantadas, en un ambiente urbano con grafitis.
Policía interviene en zonas conflictivas de Fernando de la Mora y verifica a 79 personas.

La Policía desplegó un operativo en Fernando de la Mora, donde verificó a 79 personas, detuvo a un hombre buscado por abuso sexual e incautó armas blancas.

Por ABC Color
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Un operativo policial desplegado este miércoles en distintos puntos de Fernando de la Mora dejó como resultado la detención de un hombre que contaba con orden judicial por una causa de abuso sexual en personas indefensas y la aprehensión de otro por perturbación de la paz pública y resistencia. Durante los procedimientos también fueron incautados machetes y cuchillos.

El despliegue se realizó en el marco del operativo de seguridad y reacción en puntos estratégicos, dispuesto por la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad del Departamento Central. Según el informe oficial, fueron verificadas 79 personas, 14 automóviles, 13 motocicletas y ocho ómnibus.

Además, ocho personas fueron demoradas momentáneamente para su identificación y verificación.

Cuatro hombres sentados en la parte trasera de una camioneta policial. Dos agentes de pie, uno observa mientras otro está cerca.
Policía interviene en zonas conflictivas de Fernando de la Mora y verifica a 79 personas.

Lea más: Recuperan ventiladores robados de una vivienda y detienen a dos sospechosos en Asunción

Un detenido tenía orden por abuso sexual

Agentes de la Policía Nacional en uniforme táctico, alineados con un detenido de espaldas, en fondo amarillo claro con texto visible.
Durante los controles, un hombre buscado por aubso sexual fue detenido.

Uno de los detenidos fue identificado como Diego Armando Figueredo, de 43 años, quien contaba con una orden de detención y remisión firmada el 10 de noviembre por el juez penal de Garantías N.º 1 de Fernando de la Mora, Diego Corbeta.

El hombre es requerido en una causa caratulada como supuesto abuso sexual. Tras su detención, quedó a disposición de la Justicia.

Por otra parte, fue aprehendido Carlos Ramón Delafuente Medina, de 22 años, por los supuestos hechos de perturbación de la paz pública y resistencia. De su poder fueron incautados un machetillo y un cuchillo de mesa.

Cuchillos de diferentes tamaños sobre fondo de madera junto a un documento oficial de la comisaría.
En uno de los procedimientos se incautaron armas blancas.

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Incautaron machetes, cuchillos y estoques

El subcomisario Juan González, de la Comisaría 2ª Central, explicó que el procedimiento se desarrolló principalmente en la zona sur de Fernando de la Mora, en sectores considerados conflictivos por las denuncias de los vecinos.

El jefe policial señaló que durante las intervenciones también fueron encontrados cuchillos, machetes y estoques, algunos de fabricación casera mediante varillas metálicas.

Agente de seguridad con uniforme oscuro sostiene cuchillo y tenedor junto a vehículo policial matrícula C-22 en zona urbana.
Incautan machetes y cuchillos durante operativo policial en Fernando de la Mora.

González indicó que el operativo respondió a los reclamos de comisiones vecinales, cuyos integrantes alertaron sobre la presencia de personas que deambulan por las calles durante el día y la noche, además de situaciones vinculadas con el consumo de drogas y posibles hechos delictivos.

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Controles serán permanentes, según la Policía

El subcomisario sostuvo que estas incursiones responden a una planificación de la Dirección de Policía de Central y que se realizarán de manera periódica, en distintos horarios, tanto de día como de noche.

Durante el procedimiento, las ocho personas demoradas recibieron asistencia básica, que incluyó una ducha, almuerzo y una charla motivacional sobre las adicciones, según el reporte policial.

El operativo estuvo coordinado por el jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana, comisario principal José Acosta, con intervenciones en las zonas sur y norte de la ciudad.

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