Obligado: vendedores de agroquímicos caen en un engaño y terminan asaltados

Agentes de la Comisaría 69ª del distrito de Obligado recibieron una denuncia de supuesto asalto a mano armada, cometido en la compañía Pozo Azul de la zona, la tarde de este martes. Las víctimas refieren que presuntos compradores de agroquímicos los citaron al lugar y, al llegar, los atracaron a mano armada.

Las víctimas fueron identificadas como Tito Arnaldo Vera Cuella (47), oriundo de Tomás Romero Pereira, quien estaba en compañía de Felipe Neri Jiménez Vera (37), quien refirió domicilio en Minga Guazú (Alto Paraná).

Los supuestos asaltantes fueron descritos como tres hombres, con vestimentas oscuras, quienes actuaron armados. Se movilizaban en un vehículo tipo Toyota Corolla gris.

Los maleantes se llevaron la camioneta de las víctimas, una Toyota Hilux (2014), de color negro, con matrícula WBOO 119. En ella transportaban 300 litros de agroquímicos por un valor de G. 120 millones y aparatos celulares.

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Fueron citados para negociar agroquímicos, pero terminaron asaltados

El propietario del rodado manifestó que se dedica de manera particular a la venta de agroquímicos. Indicó que contactaron con un supuesto ingeniero, quien realizaría la compra en la zona rural entre los distritos de Obligado y Alto Verá.

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En el sitio, fueron emboscados por los ocupantes del otro rodado, desde donde los asaltantes habrían disparado contra la camioneta de Vera, según los denunciantes.

Luego de entregar sus pertenencias, fueron abandonados en el sitio, detallaron las víctimas del atraco. Los vendedores no registran antecedentes en el sistema informático de la Policía Nacional.

Los intervinientes convocaron a personal técnico de los departamentos de Investigaciones y Criminalística al sitio. Fue comunicado del caso el fiscal de la zonal en Colonias Unidas, de la Unidad Penal Nº 1, Rodrigo Lepretti.

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Recuperan celulares

Los investigadores lograron localizar, a unos 20 kilómetros del lugar del hecho, una mochila que pertenecía a las víctimas. Esto fue posible gracias al rastreo satelital del GPS de los aparatos celulares.

Procedieron a la incautación de la mochila de la marca Chenson, negro, que contenía en su interior un aparato celular de la marca Samsung, modelo A06, color negro; un aparato celular de la marca Samsung, modelo A26, color negro; y un aparato celular de la marca Redmi 14, color negro. También contenía una billetera con documentos varios y dos agendas.

Los elementos fueron hallados al costado de un camino vecinal, en inmediaciones de una zona boscosa. Presumen que los atracadores los lanzaron durante su huida.