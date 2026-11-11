ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-12
Min
26º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Policiales
11 de noviembre de 2026 - 11:13

Obligado: vendedores de agroquímicos caen en un engaño y terminan asaltados

Dos policías en uniforme oscuro observan mientras consultan documentos en un camino rural rodeado de vegetación.
Dos vendedores de agroquímicos fueron asaltados por hombres armados en Obligado, quienes se llevaron una camioneta y productos valuados en G. 120 millones.Gentileza

Dos vendedores de agroquímicos fueron citados a una compañía rural de Obligado, donde fueron emboscados y asaltados por tres maleantes que actuaron armados, según el reporte policial.

Por Sergio González
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Agentes de la Comisaría 69ª del distrito de Obligado recibieron una denuncia de supuesto asalto a mano armada, cometido en la compañía Pozo Azul de la zona, la tarde de este martes. Las víctimas refieren que presuntos compradores de agroquímicos los citaron al lugar y, al llegar, los atracaron a mano armada.

Las víctimas fueron identificadas como Tito Arnaldo Vera Cuella (47), oriundo de Tomás Romero Pereira, quien estaba en compañía de Felipe Neri Jiménez Vera (37), quien refirió domicilio en Minga Guazú (Alto Paraná).

Los supuestos asaltantes fueron descritos como tres hombres, con vestimentas oscuras, quienes actuaron armados. Se movilizaban en un vehículo tipo Toyota Corolla gris.

Los maleantes se llevaron la camioneta de las víctimas, una Toyota Hilux (2014), de color negro, con matrícula WBOO 119. En ella transportaban 300 litros de agroquímicos por un valor de G. 120 millones y aparatos celulares.

Lea más: Pérdida de confianza afecta a comerciantes en Encarnación tras una semana de la crisis de ueno bank

Fueron citados para negociar agroquímicos, pero terminaron asaltados

El propietario del rodado manifestó que se dedica de manera particular a la venta de agroquímicos. Indicó que contactaron con un supuesto ingeniero, quien realizaría la compra en la zona rural entre los distritos de Obligado y Alto Verá.

En el sitio, fueron emboscados por los ocupantes del otro rodado, desde donde los asaltantes habrían disparado contra la camioneta de Vera, según los denunciantes.

Luego de entregar sus pertenencias, fueron abandonados en el sitio, detallaron las víctimas del atraco. Los vendedores no registran antecedentes en el sistema informático de la Policía Nacional.

Los intervinientes convocaron a personal técnico de los departamentos de Investigaciones y Criminalística al sitio. Fue comunicado del caso el fiscal de la zonal en Colonias Unidas, de la Unidad Penal Nº 1, Rodrigo Lepretti.

Lea más: Filicidio en Itapúa: buscan a un hombre que habría asesinado a su hijo

Recuperan celulares

Los investigadores lograron localizar, a unos 20 kilómetros del lugar del hecho, una mochila que pertenecía a las víctimas. Esto fue posible gracias al rastreo satelital del GPS de los aparatos celulares.

Vehículo de Policía Nacional con banner visible, mientras un hombre sostiene el mismo. Objetos varios en el capó del coche.
La Policía recuperó una mochila con las pertenencias de las víctimas.

Procedieron a la incautación de la mochila de la marca Chenson, negro, que contenía en su interior un aparato celular de la marca Samsung, modelo A06, color negro; un aparato celular de la marca Samsung, modelo A26, color negro; y un aparato celular de la marca Redmi 14, color negro. También contenía una billetera con documentos varios y dos agendas.

Los elementos fueron hallados al costado de un camino vecinal, en inmediaciones de una zona boscosa. Presumen que los atracadores los lanzaron durante su huida.

Lo
más leído
del día

01
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más
03
Nacionales
Factura de US$ 15.000 salpica a Amílcar Ferreira tras defender a Ueno Bank antes de su caída
Ver más
04
Política
Juez explica por qué protegió los datos de familiares de Santiago Peña
Ver más
05
Policiales
Caso Ueno: se inicia audiencia de imposición de medidas para la “rompepapeles”
Ver más

Te puede interesar