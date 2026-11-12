Datos falsos de Ueno ponen en riesgo US$ 39 millones de la Caja Fiscal, según Lovera

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, confirmó este jueves que la institución presentó una denuncia por los G. 250.000 millones (US$ 38,71 millones) de la Caja Fiscal colocados en el banco en proceso de resolución Ueno Bank, en el marco de la crisis bancaria que abordó durante la conferencia de prensa.

El funcionario aseguró que la inversión fue aprobada a partir de datos que no reflejaban la verdadera situación financiera de la entidad. El MEF todavía no puede garantizar la recuperación de los recursos de los aportantes.

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MEF denuncia información financiera falsa tras inversión de la Caja Fiscal en Ueno Bank

Lovera explicó que la decisión de colocar los fondos públicos se adoptó en julio de 2025, a partir de los antecedentes financieros y las calificaciones crediticias disponibles en aquel momento.

Sin embargo, el proceso de resolución del banco abrió dudas sobre la veracidad de la información que respaldó la operación. “Lastimosamente estamos en esta situación, nosotros ya hemos incurrido, hemos avanzado en un proceso de una denuncia, de una denuncia por esos fondos”, afirmó a ABC Color.

El ministro atribuyó la decisión de inversión a la información disponible en el momento de la evaluación. “Esa decisión adoptada por el Ministerio de Economía fue en base a información que no reflejaba la verdadera situación financiera económica de la institución. Más fácil, era información falsa”.

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¿Por qué el MEF invirtió G. 250.000 millones en Ueno Bank?

El titular del MEF explicó que el Comité de Inversiones evaluó ofertas de 10 bancos para colocar G. 1 billón (US$ 154,85 millones) de la Caja Fiscal en el sistema financiero.

Según su exposición, el comité fue conformado en 2013 y las condiciones para invertir estos recursos se establecieron en 2019.

El procedimiento contempla seis parámetros de evaluación, de los cuales cinco corresponden a indicadores financieros. Además, la Ley de Presupuesto exige que las entidades receptoras tengan una calificación mínima AA.

En julio de 2025, Ueno Bank contaba con una calificación AA fuerte, otorgada por calificadoras nacionales, de acuerdo con lo señalado por Lovera.

La entidad presentó una oferta por la totalidad de los recursos disponibles y propuso la mayor tasa de interés entre los participantes. “Ueno Bank al momento que se tomó esta decisión, que fue julio del 2025, era un banco calificado por calificadoras nacionales con doble a fuerte”, refirió.

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Caja Fiscal: cómo se distribuyeron G. 1 billón entre cuatro bancos

Lovera detalló que Ueno Bank recibió el 25% del total de los recursos disponibles, mientras que el Banco Nacional de Fomento (BNF) obtuvo la mayor parte de las inversiones.

La distribución fue la siguiente:

Las cuatro entidades seleccionadas ofrecieron tasas de rendimiento superiores al 12%.

Según el ministro, la mejor tasa fue del 12,35%, mientras que el BNF presentó una oferta del 12,30%. La diferencia fue de cinco puntos básicos.

Lovera defendió la distribución de las inversiones y sostuvo que la decisión se tomó de acuerdo con los indicadores previstos en la normativa.

“Todo el trabajo que hicimos como Ministerio de Economía estaba sustentado en la información disponible y sobre el cual no teníamos dudas ciertas para desconfiar tanto de lo que dicen las calificadoras como lo que estaba publicado en todos los portales de acceso público”, afirmó.

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¿Se recuperarán los US$ 38,71 millones de la Caja Fiscal?

El MEF todavía no tiene certeza sobre la recuperación de los G. 250.000 millones (US$ 38,71 millones). Lovera explicó que el siguiente paso depende del balance de exclusión que prepara el Banco Central del Paraguay (BCP).

Este documento permitirá identificar los activos del banco, es decir, los bienes y derechos que posee, y sus pasivos, que corresponden a las obligaciones que debe cumplir. Con esos datos se analizará la posibilidad de transferir parte de los activos y pasivos a otras entidades financieras.

El ministro indicó que el BCP había anunciado la elaboración del balance para finales de noviembre. “Una vez que tengamos toda esa información como Ministerio de Economía vamos a emprender todas las acciones que estén en nuestras manos para poder lograr la restitución de esos fondos que corresponde a los aportantes de la caja fiscal”.

Por ahora, no existe una cifra confirmada sobre cuánto dinero podría recuperar el Estado.

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Fondos de la Caja Fiscal en Ueno Bank representan el 8% de las inversiones bancarias

Lovera señaló que la Caja Fiscal mantiene aproximadamente G. 3,1 billones (US$ 480,02 millones) en diferentes bancos del sistema financiero. De ese total, los G. 250.000 millones (US$ 38,71 millones) colocados en la entidad afectada representan alrededor del 8%.

El ministro afirmó que la situación no genera una necesidad inmediata de recursos, debido a que los fondos corresponden a inversiones a plazo.

La disponibilidad de otros recursos permite que la Caja Fiscal continúe con sus operaciones en el corto plazo, según la explicación del ministro. Sin embargo, el MEF todavía no conoce el resultado final que tendrá la inversión afectada.

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Crisis bancaria: MEF desconoce el impacto sobre el déficit fiscal

El caso también plantea interrogantes sobre sus posibles consecuencias para las finanzas públicas. Lovera reconoció que el Ministerio de Economía no cuenta con información suficiente para determinar si el proceso de resolución bancaria exigirá recursos adicionales del Estado.

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 mantiene una previsión de déficit del 3,9%, conforme a la propuesta presentada el 1 de septiembre. “Hoy con la información disponible, con los hechos aún recientes, no tenemos elementos para definir si es que va a tener un impacto 2026-2027 sobre el déficit”.

El titular del MEF señaló que cualquier efecto fiscal dependerá de las medidas que eventualmente deba adoptar el Tesoro.

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MEF admite pérdida de credibilidad del Banco Central tras crisis bancaria

Durante la conferencia, Lovera también reconoció el daño que sufrió la credibilidad del Banco Central del Paraguay (BCP).

Sostuvo que la institución había construido una reputación técnica durante dos décadas, pero que los últimos acontecimientos afectaron la confianza en sus decisiones y controles. “Penosamente hoy la situación es que esa credibilidad está, ya no sé si llamarlo en duda o está por el piso”, manifestó.

El ministro aseguró que las nuevas autoridades del BCP cuentan con el respaldo del Poder Ejecutivo para revisar los procedimientos que sean necesarios.

También planteó la necesidad de identificar las causas de la crisis y adoptar medidas para evitar que una situación similar se repita.

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