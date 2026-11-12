Caso Ueno: juez envía a prisión al señalado como “segundo” de Miguel Vázquez

El juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal decretó la prisión preventiva de César Manuel Astigarraga Lambaré, CEO de la firma Itti SAECA, quien esta mañana se puso a disposición de la Fiscalía en cumplimiento a la orden de detención que pesaba sobre él desde el 5 de noviembre, en el marco de la causa N° 89 caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ lesión de confianza y otros”, conocido como el caso Ueno Bank.

El magistrado dispuso como lugar de reclusión el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú) y ordenó que el procesado por lavado de activos, estafa agravada conducta indebida en situación de crisis, lesión de confianza y asociación criminal, no tenga contacto con Miguel Vázquez y los demás ex directivos de Ueno Bank.

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Astigarraga Lambaré, considerado como el “segundo” de Miguel Vázquez, se puso a disposición en la sede de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, en el marco del caso Ueno Bank; y tras su declaración indagatoria fue puesto a disposición del juzgado de Garantías.

Al presentarse la imputación, el equipo fiscal encargado del caso Ueno solicitó la libertad ambulatoria bajo fianza para César Astigarraga y otros 18 directivos de empresas vinculadas a Ueno Bank. Sin embargo, el 5 de noviembre se ordenó su detención y hoy, en la audiencia de imposición de medidas, la Fiscalía pidió su prisión preventiva, alegando peligro de fuga y peligro de obstrucción a la investigación.

Sospechas contra Astigarraga en operaciones de Ueno Bank

Según el relato del Ministerio Público en la imputación, César Manuel Astigarraga Lambaré había intervenido en carácter de presidente del Grupo M S.A., dentro del esquema de operaciones crediticias presuntamente irregulares realizadas con Ueno Bank S.A., ejerció dicho cargo entre el 30 de julio y el 3 de noviembre de 2025.

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Además, el ahora procesado habría sido síndico suplemente de Ueno Bank hasta el 27 de marzo de 2026, circunstancia que, según la hipótesis fiscal, evidenciaría su vinculación funcional con ambas entidades involucradas en las operaciones investigadas.

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Durante el periodo en que César Manuel Astigarraga Lambaré era presidente de Grupo M S.A recibió de Ueno Bank S.A., préstamos de US$ 13.567.000 otorgado en fecha 26 de setiembre de 2025 y de US$ 4.321.500 concedido el 31 de octubre de 2025.

Ambas operaciones fueron formalizadas mientras César Manuel Astigarraga Lambaré se encontraba al frente de la administración de Grupo M S.A. y representan un financiamiento conjunto de US$ 17.889.000 recibido durante su periodo de gestión.

La Fiscalía sostiene que los créditos otorgados a Grupo M S.A. presentaban condiciones preferenciales que no se ajustarían a los parámetros habituales del mercado, atendiendo a la magnitud de los montos, los plazos prolongados, la ausencia de garantías reales y la falta de una estructura de pago proporcional a los desembolsos comprometidos.

Astigarraga recibía y canalizaba recursos de Ueno, según fiscalía

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, además, la trazabilidad incorporada en la imputación indica que los fondos correspondientes a los créditos desembolsados a Grupo M S.A. el 26 de setiembre y el 31 de octubre de 2025, junto con otro crédito otorgado posteriormente, fueron transferidos en su totalidad a empresas vinculadas al grupo económico identificado como GPV-1535, entre ellas Itti SAECA, Red Digital S.A. y KAITEL S.A., en lugar de ser aplicados principalmente al proyecto o destino comercial declarado por la prestataria.

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La imputación fiscal agrega que las operaciones no habrían estado respaldadas por una capacidad económica autónoma de Grupo M S.A. La sociedad presentaba un elevado nivel de apalancamiento, con pasivos por ₲ 126.776.000.000, equivalentes al 96 % de sus activos, un patrimonio neto de ₲ 5.327.000.000 y una deuda de largo plazo equivalente a 23,5 veces su patrimonio neto.

La deuda de largo plazo también superaba aproximadamente 11,85 veces los ingresos del periodo analizado, circunstancia que, según el acta, reflejaba un endeudamiento significativamente superior a la capacidad de generación de recursos de la empresa.

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Sobre esa base, el Ministerio Público sostiene que César Manuel Astigarraga Lambaré, por su condición de presidente de Grupo M S.A. al tiempo de la celebración y desembolso de las dos operaciones mencionadas, habría participado en la recepción y canalización de recursos provenientes de Ueno Bank S.A., concedidos sin garantías reales suficientes y posteriormente transferidos a otras sociedades vinculadas.