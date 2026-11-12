Detienen a superintendente de Bancos: los detalles que reveló la Fiscalía

En el marco de un allanamiento en la mañana de este jueves, una comitiva fiscal y policial detuvo en su vivienda en Asunción a Holger Insfrán, titular de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación del colapso de Ueno Bank y su matriz empresarial, el Grupo Vázquez, causa por la que también fueron detenidos e imputados días atrás el expresidente de la República Santiago Peña, el expresidente del BCP, Carlos Carvallo; y los miembros del directorio de Ueno Bank.

En conversación con medios de comunicación luego del allanamiento a la vivienda de Insfrán en el barrio Santa Librada de la capital, el fiscal Cristian Benítez, quien encabezó el procedimiento, explicó que el Ministerio Público tiene “elementos de sospecha con respecto a la conducta” del superintendente.

Si bien no entró en detalles sobre las sospechas de la Fiscalía sobre Insfrán, comentó que el allanamiento permitió a los investigadores secuestrar “elementos que pueden servir en la causa” por la que fueron imputados el expresidente Peña y el extitular del BCP.

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Agregó que entre los elementos incautados hoy se incluyen el teléfono celular de Insfrán, su computadora personal del BCP y “documentos que hacen a su labor en la Superintendencia de Bancos”.

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Si bien insistió en que no podía revelar aún de forma concreta lo que el Ministerio Público atribuye a Insfrán, el fiscal Benítez dijo que la hipótesis contra el detenido “se va consolidando” con el paso de los días.

Hallaron maletas en un vehículo

Cuando la comitiva fiscal y policial ingresó en la residencia de Insfrán, los intervinientes hallaron maletas en uno de los vehículos dentro del recinto. Varios documentos y una computadora también fueron hallados en uno de los rodados.

El fiscal Benítez dijo que, por el momento, no se puede valorar si Insfrán tenía planeado viajar antes de su detención.

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También en conversación con medios de comunicación en el lugar del allanamiento, el comisario José Delgado, jefe del departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional, explicó que Insfrán fue trasladado al Hospital General de Barrio Obrero luego de su detención para una inspección médica.

Luego sería convocado por el Ministerio Público para una audiencia indagatoria.

Siguen las detenciones en el caso Ueno Bank

Holger Insfrán se convierte así en la más reciente de las autoridades bancarias en ser detenidas con relación a la cáida de Ueno Bank y el Grupo Vázquez, que resultó en una crisis bancaria y política que se saldó el viernes con la destitución vía juicio político del presidente Santiago Peña.

El pasado martes, el BCP anunció el inicio de un procedimiento de resolución y el cese de las operaciones de Ueno Bank debido a que los índices de solvencia del banco se deterioraron más allá del mínimo establecido. La banca matriz atribuyó esa situación en parte a que el banco otorgó de manera irregular grandes créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.

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El cierre de Ueno Bank dejó congelados los ahorros de cientos de miles de personas, además de los fondos de entidades del Estado que habían hecho grandes depósitos en ese banco privado.

El expresidente Peña fue accionista del grupo empresarial al que pertenecía Ueno Bank hasta marzo de 2025 y tanto el banco como su matriz corporativa vieron un enorme crecimiento durante los tres años de gobierno de Peña, con enormes depósitos de fondos estatales e importantes contratos con el Estado.

Luego de su destitución la semana pasada, el expresidente Peña fue detenido e imputado por el Ministerio Público por los supuestos delitos de lesión de confianza y administración en beneficio propio.