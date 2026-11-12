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Política
12 de noviembre de 2026 - 16:54

Caso Ueno: Ricardo Estigarribia propone rematar bienes incautados y condonar impuestos a ahorristas

Bienes incautados del caso Ueno.
Bienes incautados del caso Ueno.

El gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), impulsará junto a legisladores un proyecto de ley para agilizar el remate de los bienes incautados en el caso Ueno Bank. Busca garantizar que los ahorristas afectados recuperen el 100% de su dinero.

Por ABC Color
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Ricardo Estigarribia señaló que, aunque más del 90% de los depositantes ya recuperaron sus ahorros, existen personas que recibieron solo una parte de sus depósitos y otras que todavía no recibieron ningún desembolso, por lo que permanecen en la incertidumbre.

Advirtió, además, sobre el impacto de esta situación en trabajadores, pequeños emprendedores y empresas que tenían sus recursos depositados en la entidad y hoy enfrentan dificultades para cumplir con el pago de salarios y aguinaldos.

¿Cómo propone Ricardo Estigarribia que los ahorristas recuperen el 100% de su dinero?

“No alcanza con pedirles que esperen. Propongo establecer un cronograma para presentar un proyecto de ley que permita que los bienes incautados y los embargos vayan a remate de forma inmediata y así garantizar que todos los ahorristas recuperen el 100% de su dinero. Y, como segunda opción, propongo buscar la condonación de los impuestos para, de esta manera, amortiguar la pérdida sufrida”, manifestó.

Lea más: Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez

Insistió en que otros los recuperaron sus ahorros solo en forma parcial. “Y esos que recuperaron en forma parcial, más los que todavía no recibieron un solo guaraní, están en la incertidumbre de si van a recibir algo más o no van a recibir absolutamente nada”, lamentó.

Vea el mensaje:

¿Qué pasará con los fondos del IPS y los jubilados afectados por la causa?

“Y está la plata de todos, la del IPS, la de los trabajadores, la de los jubilados que también estaban en ese banco. Propongo un cronograma con fecha para presentar un proyecto de ley para que los bienes incautados y los embargos se vayan a remate en forma instantánea y así garantizar que todos los ahorristas recuperen el 100% de su dinero. Todos ellos tienen que pagar por el daño que le hicieron a todos los afectados y a este sufrido país”, concluyó.

Finalmente, reiteró que todos los responsables deberán responder por los daños ocasionados a los afectados y al país.

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